Družbou k nám proudí polovina spotřeby ropy, jeho nahrazení by si vyžádalo nemalé investice, říká expert

Lidovky.cz: Jaké možnosti Česko má, pokud by ropa z Ruska – míněno ropovodem Družba přes válkou zmítané území Ukrajiny – přestala ze dne na den téct? Ostatně eurokomisařka Věra Jourová avizovala, že by Evropská unie měla brzy přijmout šestý balík sankcí proti Rusku a týkat by se mohly i embarga na dovoz energií, tedy vedle jiného omezení dovozu ropy.

Pokud by došlo k přerušení dodávek přes Ukrajinu, z různých důvodů, má republika jednu standardní možnost řešení, kterou částečně využívá už dnes – a tou je doprava ropy z italského přístavu Terst Transalpinským ropovodem TAL a následně připojeným naším ropovodem IKL. Kapacita TAL je však využívána i dalšími připojenými rafineriemi, je tak pro potřeby Česka omezená.