Rusko začne od roku 2027 vyvážet deset miliard kubíků plynu do Číny

Gazprom se snaží zvýšit vývoz plynu do Číny poté, co se mu v důsledku ruské války na Ukrajině zhroutil vývoz do Evropy, odkud podnik získával přibližně dvě třetiny příjmů z jeho prodeje. Před válkou na Ukrajině Evropa dovážela zhruba 155 miliard metrů krychlových ruského zemního plynu (potrubní a LNG dohromady) ročně. V současnosti je to zlomek.

Peking souhlasil s nákupem plynu z ruského dálnovýchodního ostrova Sachalin v únoru 2022, jen několik dní předtím, než Rusko vyslalo na Ukrajinu své vojáky. Plyn bude přepravován novým plynovodem přes Japonské moře do čínské provincie Chej-lung-ťiang.

Rusko také již několik let vyjednává o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, který má ročně přepravit 50 miliard metrů krychlových zemního plynu z Jamalské oblasti na severu Ruska do Číny přes Mongolsko.

To by se téměř vyrovnalo objemům, které pod Baltským mořem přepravoval nyní nefunkční plynovod Nord Stream 1, který byl v roce 2022 poškozen výbuchy. Dohody se zatím nepodařilo dosáhnout kvůli neshodám v řadě otázek, především ohledně ceny plynu.