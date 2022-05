Odvrátí Rusko i přes překážky další hrozící bankrot? Zaplatit musí do týdne

Pokud se Rusku nepodaří prostředky na účty svých věřitelů do stanoveného data zaslat, bude se nacházet v podobné situaci jako na počátku května. Dostane třicetidenní lhůtu na to, aby svým věřitelům platby za vzaté půjčky vrátilo. Pokud se to Rusku ani v této dodatečné lhůtě nepodaří, bude se nacházet ve stádiu platební neschopnosti. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Věřitelé by do pátku 3. června měli od Ruska obdržet celkově 71,25 milionů dolarů na úrocích z dluhu, který má splatnost v roce 2026 a dalších 26,5 milionů dolarů na kupony z dluhopisů splatných v roce 2036.

Americké ministerstvo financí před několika dny uvedlo, že znemožní americkým držitelům ruských dluhopisů přijímat ruské platby. Agentura Bloomberg upozornila, že vzhledem k významné roli amerických bank v globálním finančním systému se tím Rusku ztíží splácení vzatých půjček i u jiných institucí po celém světě.

Zaplatili jsme, říká Putin

Prezident Vladimir Putin uvedl, že Rusko potřebné závazky již splatilo. Mělo se tak stát poměrně předčasně, a to ještě před vypršením důležité americké licence, která převody peněz držitelům mezinárodních dluhopisů umožňovala. Zatím však není zřejmé, zda se peníze k zahraničním držitelům dluhopisů skutečně dostaly.

Platnost potřebné licence skončila dne 25. května a ze strany Ameriky nebyla prodloužena. Bez ní nemohou američtí občané prostředky od ruské vlády přijímat.

Ruské ministerstvo financí na to zareagovalo tak, že hledá do budoucna další možnosti, jak kupony z ruského zahraničního dluhu bude do budoucna splácet a dodalo, že platby může posílat i v rublech. Ruská federace zároveň dala najevo, že plánuje jakékoliv vyhlášení platební neschopnosti zpochybnit.

Rusko čelí hrozbě platební neschopnosti od doby, kdy západní země proti němu zavedly rozsáhlé sankce kvůli ruské invazi na Ukrajinu koncem února. Země byla téměř odříznuta od globálního finančního systému a zhruba polovina zahraničních rezerv byla zmrazena. Rusku tak stále hrozí, že bude čelit prvnímu bankrotu za posledních více než sto let.

Miliarda dolarů do konce roku

Celkově má do konce roku 2022 Rusko ještě vrátit asi jednu miliardu amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 25 miliard korun. Rusku na druhou stranu ale hraje do karet, že spoustu peněžních prostředků do země teče díky prodeji ruských fosilních paliv, mezi kterými dominuje hlavně ropa a zemní plyn.

Navzdory řadě omezení se Rusku podařilo od invaze na Ukrajinu uhradit splátky ze sedmi dluhopisů. Po nynější splátce, která se měla uskutečnit 27. května, má Rusko zaplatit 235 milionů dolarů 23. června.

Ratingové agentury nahlížely dříve na Rusko jako na stát, do kterého je možné investovat. Od počátku války na Ukrajině ale přestaly Rusko hodnotit. Rusko má mít podle dostupných informací v oběhu mezinárodní dluhopisy v objemu asi 40 miliard dolarů a zhruba polovinu z nich mají držet investoři ze zahraničí.