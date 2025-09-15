Sankce Západu výraznou měrou přispěly k nárůstu významu tradičního směnného obchodu v ruské ekonomice. Hospodářství se kvůli tomu vrátilo do divokých devadesátých let minulého století, kdy byl barterový obchod v ruské ekonomice velmi oblíbený, píše agentura Reuters.
Sankce v praxi dopadají i na podniky, které s Ruskem i v době trvající války na Ukrajině nadále čile obchodují. Zejména pak čínské firmy, které v Rusku do velké míry západní konkurenty nahradily. V regálech ruských obchodů tamní spotřebitelé dnes najdou nejrůznější čínské napodobeniny západních značek, v autosalonech začíná růst význam čínských aut, a to i těch se spalovacími motory.
Se sankcemi se v praxi musí vypořádávat třeba i čínské banky. Ruské bankovní společnosti totiž už v roce 2022 byly odpojeny od platebního systému SWIFT a finanční operace i s čínskými protějšky jsou nyní o to náročnější.
Čínské banky navíc stále čelí hrozbě sekundárních sankcí, pokud by se prokázalo, že s ruskými firmami obchodují. „Banky z Číny se obávají zařazení na sankční seznamy a odmítají přijímat platby z Ruska,“ potvrdil agentuře Reuters nejmenovaný zdroj.
Ministerstvo vydalo konkrétní návod
Rusko zareagovalo na sankce právě i tradičním barterovým obchodem, a tedy výměnou zboží za zboží. V praxi je tento způsob obchodování mnohem hůře sledovatelný, a má tedy i výraznější šanci uniknout sankčnímu dohledu. Podle agentury Reuters mělo ruské ministerstvo hospodářství před několika měsíci dokonce vydat čtrnáctistránkový návod na to, jak k barterovému obchodu mají ruské podniky v praxi přistupovat.
Agentura Reuters zároveň zveřejnila několik konkrétních barterových transakcí, jež ruské firmy s čínskými protějšky za poslední dobu uzavřely. Například ruský len v hodnotě 100 tisíc dolarů (asi 2,2 milionu korun) měl do Číny mířit výměnou za domácí spotřebiče a stavební materiály. Podobně to bylo s čínskými auty a ruskou pšenicí. Směnný obchod se však v posledních týdnech týkal i dalšího zboží včetně drahých kovů, hliníku nebo nejrůznějších stavebních strojů.
„Rostoucí počet barterových obchodů je důsledkem sankčního tlaku, nedostatku likvidity u obchodních partnerů a dedolarizace,“ domnívá se expert Maxim Spasskij, podle něhož bude význam směnného obchodu v ruské ekonomice do budoucna pravděpodobně růst i dále.
S barterem má Rusko velké zkušenosti
Pověst barterového obchodu není v Rusku při pohledu do historie právě ideální. V devadesátých letech minulého století měl v ruském hospodářství vést k rozsáhlým podvodům, cenovým manipulacím i obtížně sledovatelnému toku zboží i peněz. Tehdy však šlo hlavně o reakci na hyperinflaci a nedostatek hotovosti v ekonomice.
Kromě barteru ale v době sankcí roste i význam kryptoměn. „K nim přistupují hlavně malé firmy. Nevymizela ale ani klasická hotovost nebo obchodníci, kteří platby za provizi zprostředkovávají přes třetí strany,“ uzavírá pro Reuters analytik Sergej Putjatinskij.