Za auta z Číny zaplatíme pšenicí. Rusko kvůli sankcím vsadilo na směnný obchod

  18:04aktualizováno  18:04
Ruská ekonomika se už od počátku války na Ukrajině potýká s důsledky sankcí ze strany Západu. I proto zde za poslední tři roky významně vzrostl význam tradičního barterového obchodu. Země tímto způsobem směňuje pšenici za čínská auta anebo lněná semínka za nedostatkové stavební materiály.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sankce Západu výraznou měrou přispěly k nárůstu významu tradičního směnného obchodu v ruské ekonomice. Hospodářství se kvůli tomu vrátilo do divokých devadesátých let minulého století, kdy byl barterový obchod v ruské ekonomice velmi oblíbený, píše agentura Reuters.

Sankce v praxi dopadají i na podniky, které s Ruskem i v době trvající války na Ukrajině nadále čile obchodují. Zejména pak čínské firmy, které v Rusku do velké míry západní konkurenty nahradily. V regálech ruských obchodů tamní spotřebitelé dnes najdou nejrůznější čínské napodobeniny západních značek, v autosalonech začíná růst význam čínských aut, a to i těch se spalovacími motory.

Se sankcemi se v praxi musí vypořádávat třeba i čínské banky. Ruské bankovní společnosti totiž už v roce 2022 byly odpojeny od platebního systému SWIFT a finanční operace i s čínskými protějšky jsou nyní o to náročnější.

Čínské banky navíc stále čelí hrozbě sekundárních sankcí, pokud by se prokázalo, že s ruskými firmami obchodují. „Banky z Číny se obávají zařazení na sankční seznamy a odmítají přijímat platby z Ruska,“ potvrdil agentuře Reuters nejmenovaný zdroj.

Ministerstvo vydalo konkrétní návod

Rusko zareagovalo na sankce právě i tradičním barterovým obchodem, a tedy výměnou zboží za zboží. V praxi je tento způsob obchodování mnohem hůře sledovatelný, a má tedy i výraznější šanci uniknout sankčnímu dohledu. Podle agentury Reuters mělo ruské ministerstvo hospodářství před několika měsíci dokonce vydat čtrnáctistránkový návod na to, jak k barterovému obchodu mají ruské podniky v praxi přistupovat.

Agentura Reuters zároveň zveřejnila několik konkrétních barterových transakcí, jež ruské firmy s čínskými protějšky za poslední dobu uzavřely. Například ruský len v hodnotě 100 tisíc dolarů (asi 2,2 milionu korun) měl do Číny mířit výměnou za domácí spotřebiče a stavební materiály. Podobně to bylo s čínskými auty a ruskou pšenicí. Směnný obchod se však v posledních týdnech týkal i dalšího zboží včetně drahých kovů, hliníku nebo nejrůznějších stavebních strojů.

„Rostoucí počet barterových obchodů je důsledkem sankčního tlaku, nedostatku likvidity u obchodních partnerů a dedolarizace,“ domnívá se expert Maxim Spasskij, podle něhož bude význam směnného obchodu v ruské ekonomice do budoucna pravděpodobně růst i dále.

S barterem má Rusko velké zkušenosti

Pověst barterového obchodu není v Rusku při pohledu do historie právě ideální. V devadesátých letech minulého století měl v ruském hospodářství vést k rozsáhlým podvodům, cenovým manipulacím i obtížně sledovatelnému toku zboží i peněz. Tehdy však šlo hlavně o reakci na hyperinflaci a nedostatek hotovosti v ekonomice.

Kromě barteru ale v době sankcí roste i význam kryptoměn. „K nim přistupují hlavně malé firmy. Nevymizela ale ani klasická hotovost nebo obchodníci, kteří platby za provizi zprostředkovávají přes třetí strany,“ uzavírá pro Reuters analytik Sergej Putjatinskij.

