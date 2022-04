Cena odklonu od Ruska stoupá, čas hraje proti těmto snahám. Evropa stojí před výzvou zrušit úzké vazby na energie

Cena za to, že se Evropa zbaví závislosti na ruském plynu, se stále zvyšuje, stojí v závěrech analýzy, kterou na svém serveru zveřejnila agentura Bloomberg. Aby bylo jasno, tady není řeč o tom „okamžitém vypnutí“ dodávek ruského plynu, jak nyní leckdo volá a žádá v důsledku ruského masakrování ukrajinských civilistů. To by znamenalo už příští zimu obrovský propad průmyslové výroby v Německu, v Česku, na Slovensku, ale i v dalších zemích. Řeč je o střednědobém a dlouhodobém plánu Evropské unie omezit závislost na ruských energiích.