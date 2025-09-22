Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Autor: ,
  15:11aktualizováno  15:11
Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že sankce jsou v rozporu s celosvětovými pravidly letectví. Země již ztratila přístup jak k letounům vyráběným na Západě, tak i k jejich náhradním dílům.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Letadlo Airbus A320neo
Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic
Letoun aerolinek Aeroflot na petrohradském letišti Pulkovo (6. března 2020)
Letadla na letišti v ruském Petrohradu (27. července 2022)
20 fotografií

Ruské aerolinie Aeroflot musí pro flotilu více než sedmi stovek dopravních letadel většinou značky Airbus a Boeing shánět díly přes okliky, přes které si navíc nedokážou zajistit vše, co potřebují. „Pokud se v blízké budoucnosti zřítí ruský boeing nebo airbus a lidé zemřou, co potom? V každém případě se vina svalí na sankce,“ řekl nejmenovaný zdroj z letecké branže. Ruské úřady se podle něj snaží vyjednat zmírnění sankcí, zejména těch týkajících se dodávek náhradních dílů, které jsou podle nich klíčové pro bezpečnost v letectví.

ICAO, která stanovuje celosvětové bezpečnostní standardy v civilním letectví, v minulosti Rusko odsoudila kvůli porušení suverenity ukrajinského vzdušného prostoru a kvůli dvojí registraci jeho letounů. Moskva se svojí žádostí na tuto organizaci obrátila minulý týden poté, co Spojené státy uvolnily sankce na běloruské státní aerolinie Belavia, která se na ně vztahovaly kvůli tomu, že Minsk podporuje Rusko v jeho invazi na Ukrajinu.

V podkladech pro jednání shromáždění ICAO, které začíná v úterý v Montréalu, Rusko argumentuje, že sankce jsou v rozporu s celosvětovými pravidly. Také se snaží o to, aby jeho zástupce byl zvolen do 36členné rady organizace, do které se v roce 2022 nedostalo kvůli nedostatečné podpoře v důsledku vpádu na Ukrajinu.

Reuters připomíná, že coby největší země na světě je Rusko silně závislé na komerčních letounech pro přepravu nákladu i lidí, ale v posledních letech flotila v zemi zastarává. Koncem července se na Dálném východě zřítil Antonov An-24 vyrobený v roce 1976, zemřelo všech 48 lidí na palubě. Jen o několik dnů později nemohly odstartovat desítky letounů Aeroflotu kvůli kybernetickému útoku na systémy firmy.

„Nezákonná donucovací opatření porušují lidské právo na svobodu pohybu bez ohledu na národnost a občanství,“ uvádí se v jednom z ruských dokumentů. Moskva proto ICAO žádá, aby podnikla všechna praktická opatření, aby zabránila státům v uplatňování politicky diskriminujících opatření v mezinárodním civilním letectví.

Rusko také kritizuje to, že 37 zemí uzavřelo svůj vzdušný prostor pro jeho aerolinky i další opatření ze strany západních zemí.

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

