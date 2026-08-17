Dovozci chtějí za tunu indického benzinu až 150 tisíc rublů (asi 37 tisíc korun). To je téměř dvakrát více než cena na petrohradské burze, kde benzin AI-92 stál 13. srpna 77 tisíc rublů (zhruba 19 tisíc korun) za tunu. Ruské úřady proto tlačí na to, aby se dovážené palivo prodávalo levněji, píše The Moscow Times.
Importéři namítají, že cenu výrazně zvyšuje doprava. Tankerům trvá cesta z Indie do ruské Arktidy déle než měsíc a palivo se navíc během plavby překládalo mezi loděmi. Původně jej obchodníci nabízeli za 130 tisíc rublů (asi 32 tisíc korun) za tunu, později cenu snížili na 110 tisíc rublů (cca 27 tisíc Kč). Ani to ale zatím k dohodě nevedlo.
Dovozci bez dohody nemohou prodávat
Jedna z dodávek dorazila do Murmansku již 5. srpna. Palivo pochází z rafinerie společnosti Nayara Energy, v níž drží ruská společnost Rosněfť podíl přibližně 49 procent. Podle The Moscow Times se ale dosud neprodala ani jedna zásilka. Dovozci tak mají náklad fyzicky v Rusku, bez dohody o ceně jej však nemají komu prodat.
Za problémy ruských rafinerií stojí zejména nekončící ukrajinské útoky. Podle odhadu společnosti EA Analytics ruské provozy v červenci zpracovávaly přibližně 3,6 milionu barelů ropy denně, tedy zhruba o třetinu méně, než je pro toto období běžné, píše agentura Bloomberg.
„Současná situace ukazuje, jak vážný je nedostatek benzinu na ruském trhu a jak omezený provoz rafinerií mění dosavadní obchod s ropnými produkty,“ doplnil pro Bloomberg analytik Sumit Ritolia.
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7. července 2026
Rusko více obchoduje i s Běloruskem
Moskva kvůli problémům domácích rafinerií hledá palivo také jinde. Výrazně nyní vzrostly především dodávky z Běloruska. Za prvních sedm měsíců letošního roku odtud po železnici dorazilo téměř 665 tisíc tun benzinu, zhruba pětadvacetkrát více než ve stejném období loni. Jen v červenci šlo o 212 tisíc tun.
Ani běloruský benzin však není levný. AI-92 se podle The Moscow Times prodával přibližně za 140 až 142 tisíc rublů (asi 35 tisíc korun) za tunu, AI-95 dokonce kolem 180 tisíc rublů (zhruba 44 tisíc korun).
Indie má podle dřívějších informací dodat Rusku přibližně 100 tisíc tun benzinu. Zahraniční dodávky tak mohou nedostatek zmírnit, zároveň ale ukazují, jak nákladné je nahrazovat výpadky domácí výroby dovozem na velkou vzdálenost. V Murmansku navíc podle ruských zdrojů stále čeká také přibližně 30 tisíc tun paliva dovezeného z Maroka, uzavírá The Moscow Times.