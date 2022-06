Místo „mekáče“ Chutně & tečka. Rusko otevírá svůj fastfoodový řetězec

Firma to podle agentury Reuters uvedla ve svém nedělním sdělení. Do konce června se počet nových poboček zvýší na zhruba 200 a do pěti až šesti let plánují mít tisícovku restaurací po celém Rusku.

Restaurace zákazníkům nabídnou přejmenované hamburgery. Zprvu v nich nebudou k dispozici všechna menu, protože jsou potíže s logistikou a balením, uvedl podle webu EurAsia Daily generální ředitel přejmenovaného řetězce v Rusku Oleg Parojev. V nabídce tak není například hamburger Big Mac či dezert McFlurry, místo nich ale nabídne jeho firma náhražky.

Už v pátek společnost představila nové logo složené z kruhu a dvou čar, což má představovat hamburger a dva hranolky.

Restaurace se znovu otevírají na Den Ruska, což je nejmladší ruský svátek. V tento den v roce 1990 byla na prvním sjezdu lidových poslanců Ruské federace schválena Deklarace o státní svrchovanosti Ruské sovětské federativní socialistické republiky.

Společnost McDonald’s se z Ruska stáhla v květnu kvůli válce na Ukrajině. Před oznámením odchodu působil McDonald’s v této zemi více než 30 let. První ruskou restauraci otevřel gigant rychlého občerstvení v lednu 1990 v Moskvě a tehdy byla pokládána za symbol a klíčový okamžik otevírání ekonomiky Sovětského svazu v době, kdy se blížil konec studené války.

Společnost McDonald’s dočasně zastavila činnost v Rusku v březnu, necelé dva týdny po ruské invazi na Ukrajinu. Minulý měsíc oznámila, že Rusko opustí kvůli humanitární krizi a kvůli nepředvídatelnému provoznímu prostředí způsobenému válkou.