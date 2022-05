Putin uvalil sankce na 31 firem, seznam neupřesňuje konkrétní podobu postihu

Podle agentury Interfax seznam zahrnuje společnost EuRoPol Gaz, firmu Gazprom Germania a 29 jejích divizí z různých zemí, například Francie, Švýcarska, Bulharska či Británie. Společnost Gazprom Germania a její divize se zabývají skladováním a distribucí ruského plynu.

Seznam neupřesňuje podobu uvalených sankcí. Dekret ruského prezidenta Vladimira Putina ze začátku května každopádně stanoví, že žádný ruský subjekt nesmí se sankcionovanými podniky uzavírat dohody ani plnit své závazky plynoucí z dohod, které s nimi uzavřel již dříve. Dekret výslovně zakazuje dodávky výrobků a surovin sankcionovaným subjektům, uvedla agentura Reuters.

Ruský Gazprom začátkem dubna oznámil, že se z Německa stahuje a že ukončil účast v německé divizi společnosti. Rozhodnutí nezdůvodnil. Německo následně uvedlo, že správcem společnosti Gazprom Germania se stane spolková agentura pro síťové služby Bundesnetzagentur (BNetzA).

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě. Současně má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí, včetně České republiky.

Německo se připravuje na možné přerušení toku ruského plynu

Plynovod Jamal vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa. Plynovod, který obvykle přepravuje ruský plyn do západní Evropy, ve středu opět fungoval v obráceném režimu. Dodávky z Německa do Polska však byly mírně nižší než v úterý.

Zatím není jasné, jaký vliv by ruské sankce mohly mít na dodávky plynu do Evropy. Německé ministerstvo hospodářství uvedlo, že oznámení o sankcích zkoumá, ale nemá k dispozici žádné podrobnosti. Německé úřady již podle ministerstva pracují na potřebných preventivních opatřeních a připravují se na nejrůznější scénáře vývoje.