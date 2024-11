Prodeje alkoholu v Rusku jsou na maximu. Rekordy láme vodka i víno

Statistické údaje jsou také podle portálu The Moscow Times v příkrém rozporu s říjnovým průzkumem prokremelského střediska o příklonu Rusů ke střízlivosti a dávají za pravdu názorům experta, že v krizích spotřeba alkoholu roste.

Od ledna do října se v Rusku prodalo 1 842 milionů litrů alkoholických nápojů. Je to nejvyšší číslo od roku 2017, napsal portál RBK s odvoláním na údaje Federální služby pro kontrolu trhu s alkoholickými a tabákovými výrobky (RATK). Připomněl, že před rokem 2017 RATK statistiky nezveřejňoval. Meziročně prodeje alkoholu za deset měsíců letošního roku stouply o 0,8 procenta a od roku 2017 vzrostly o 21 procent.

Vodka vede

Rekordní prodeje zaznamenala vodka, které se za deset měsíců prodalo 625 milionů litrů, a to je také nejvyšší číslo od roku 2017, kdy se za prvních deset měsíců prodalo 542 milionů litrů. Za pozoruhodné ale portál pokládá, že letošní prodeje vodky jen mírně překročily údaje ze stejného období předloňského roku, kdy se v Rusku také prodalo 625 milionů litrů vodky.

Tichých vín se v maloobchodu za deset měsíců prodalo 469 milionů litrů, což je 0,9 procenta více než loni a proti roku 2017 je to růst o 22,5 procenta. Prodeje šumivých vín vzrostly na 163 milionů litrů, což je o 10,9 procenta více než ve stejném období loňského roku.

V Rusku se za deset měsíců letošního roku vyrobilo 271 milionů litrů tichého a 135 milionů litrů šumivého vína, což je také nejvyšší ukazatel od roku 2017.

Nová éra střízlivosti?

Největší růst v prodejích vykázaly likéry a další tvrdý alkohol (whisky, rum, gin, calvados atd.), jichž se prodalo 132, respektive 113 milionů litrů. To představuje růst o 16,6, respektive 15,7 procenta proti loňsku.

Naopak prudce poklesly prodeje alkoholických nápojů z vinných hroznů bez přidaného lihu, jakož i ovocných destilátů, poznamenal RBK. Podle něj jde o důsledek zvýšení spotřební daně od 1. května na čtyřnásobek, což učinilo produkci nízkoprocentních lihovin ekonomicky nevýhodnou.

The Moscow Times dal údaje o rekordních prodejích lihovin a vín v ruských obchodech do kontrastu s průzkumem prokremelského sociologického centra VCIOM, podle kterého Rusové za posledních 20 let výrazně omezili pití alkoholu a podíl abstinentů téměř dostihl počet konzumentů (48 ku 52 procentům). V současnosti si prý vodku dopřává jen 19 procent Rusů a víno jen 11 procent. Zkrátka nastává nová éra střízlivosti, tvrdil VCIOM na začátku října.

Co říkají statistiky

Přední ruský expert Vadim Drobiz tvrdí, že od roku 2016 zůstávala spotřeba vodky v Rusku stabilní, ale v roce 2022 kvůli vpádu ruských vojsk na Ukrajinu začaly prodeje rekordně stoupat, což je příznačné pro krizové období. A spotřeba alkoholu bude v Rusku podle odborníka stoupat přinejmenším do konce války proti Ukrajině a možná přetrvá i nějakou dobu po uzavření míru, dodaly The Moscow Times.

Na konci října zastupitelé ruské Vologdské oblasti severně od Moskvy navrhli omezit prodej alkoholu na dvě hodiny denně během pracovních dnů. Učinili tak poté, co gubernátor Georgij Filimonov uvedl, že v oblasti je 71 procent úmrtí mužů v produktivním věku spojeno s konzumací alkoholu. „Za jeden rok se výskyt alkoholismu zvýšil o 30 procent. To je děsivý obraz,“ řekl. „Nemůžeme lhostejně přihlížet, jak naši krajané umírají,“ dodal.

Kreml uvedl, že o podobných omezeních se na federální úrovni neuvažuje.

Demografické problémy v Rusku nabyly na významu během války proti Ukrajině. Oficiální údaje zveřejněné v září ukázaly, že porodnost v Rusku klesla na nejnižší úroveň za poslední čtvrtstoletí. Podle oficiálních statistik činila průměrná délka života Rusů v loňském roce 73,1 roku. Podle údajů statistického úřadu Eurostat ze stejného roku se občané zemí Evropské unie dožijí v průměru 81,5 roku.