Íránská válka by mohla znovu otevřít debatu o ruském plynu, zní z Norska

I kvůli současné závislosti na dodávkách z Blízkého východu ceny plynu v Evropě během několika dnů prudce stouply. Středeční data ukazují, že růst atakuje hranici 75 procent. Ceny se tak dostaly na několikaletá maxima, a to i kvůli obavám, že konflikt bude i dál eskalovat, píše agentura Reuters.
Norský ministr se proto domnívá, že Evropu opět čekají debaty na téma znovuobvnovení dodávek z Ruska. „EU dala jasně najevo, že se chce osvobodit od ruské ropy a plynu, ale události posledních tří až čtyř dnů byly obtížné. Vzhledem k současné geopolitické situaci se domnívám, že debata bude obnovena,“ prohlásil norský ministr pro energetiku Terje Aaasland.
Země Evropské unie minulý měsíc definitivně schválily zákaz dovozu z Ruska, svého bývalého hlavního dodavatele, do konce roku 2027, přibližně čtyři roky po invazi Moskvy na Ukrajinu.
Norsko očekává revizi
Je to přitom teprve měsíc, kdy se členské země Evropské unie domluvily na konkrétním plánu, který by měl vést k ukončení importu ruského plynu do roku 2027. Aasland ale očekává, že se političtí představitelé států Evropské unie opět vrátí k jednacímu stolu.
Původně avizovaný rok 2027, kdy se Evropská unie měla od ruských dodávek plynu definitivně odpoutat, tak možná čeká ještě revize. Důležitou roli v tom bude hrát i Norsko. Právě norský plyn totiž ten ruský do velké míry nahradil a momentálně pokrývá asi 30 procent celkové evropské poptávky po plynu.
Ještě před vypuknutím války na Ukrajině to však bylo Rusko, které dodávalo do Evropy jeho nejvýraznější objemy. Díky příjmům z prodeje fosilních paliv ale může Rusko nyní stále financovat svou válečnou mašinérii. I proto země Evropské unie chtějí příliv ruského plynu a ropy do Evropy zcela zastavit.
Írán hrozí útoky proti tankerům
Válka na Blízkém východě to však může celé zkomplikovat. Vrásky na čele přidělávají evropským politickým představitelům i opakovaná vyjádření Íránu. Hrozí, že nemá problém s útoky proti jakékoliv lodi, která by se pokusila proplout Hormuzským průlivem na jižním okraji Perského zálivu.
„Pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo co nejdříve doprovázet tankery Hormuzským průlivem, aby zajistilo jejich bezpečnou cestu,“ oznámil v reakci na íránská prohlášení Trump.
Tato trasa je ale důležitá pro tankery z Kataru převážející zkapalněný zemní plyn i do Evropy. Průlivem se navíc přepracuje asi pětina světových dodávek LNG. Pokud by přeprava přes tento průliv nebyla dlouhodobě možná, přišel by svět o obrovské množství energetických zdrojů. Evropě navíc nehraje do karet relativně nízký stav plynových zásobníků, a to zvlášť po zimě, uzavírá Reuters.