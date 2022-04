S plynem, nebo bez plynu? Rusko z nás chce vyždímat co nejvíc, odchod ale bude trvat roky, říká odborník

Lidovky.cz: V případě úplného odstřižení od Ruska bychom podle vás v současné době nahrazovali „jen“ čtvrtinu dodávek do EU?

Ano. Letos fungujeme v poněkud jiném režimu než v předchozích letech. Rusko přestalo prakticky úplně dodávat plyn přes plynovod Jamal, na začátku roku také poměrně výrazně omezovalo dodávky přes Ukrajinu. A když připočteme dnes i ostatní dodavatele, tak letos odebírá Evropa víc plynu z Norska a velké množství dovážíme i formou zkapalněného zemního plynu LNG. To v souhrnu znamená, že aktuálně podíl ruského plynu na dodávkách do EU je kolem 25 procent.