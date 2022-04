Zaplaťte v rublech, jinak nedostanete nic. Rusko zastavilo plyn pro Polsko a Bulharsko

Polsko a Bulharsko jsou první evropské země, kterým hlavní dodavatel plynu zastavil dodávky. Polská plynárenská společnost PGNiG zastavení potvrdila. Přerušení dodávek označila za porušení smlouvy a vyhradila si právo požadovat odškodné.

Ruský státní plynárenský podnik Gazprom přerušení zdůvodnil absencí plateb v rublech, jak Rusko požaduje. Plyn se obnoví, až platby proběhnou, dodal Gazprom. Společnost také upozornila, že by mohla omezit dodávky plynu do třetích zemí vedoucí skrz území Polska a Bulharska, pokud by na trase zjistila ilegální odebírání.

Zastavení dodávek plynu je vydírání, Gazprom porušil smlouvu, řekl bulharský premiér Kiril Petkov. Bulharsko podle něj přezkoumává všechny smlouvy s ruskou firmou. EU chystá společnou reakci na zastavení dodávek ruského plynu do Polska a Bulharska, uvedla předsedkyně Ursula von der Leyenová.

Bulharský ministr energetiky Alexandar Nikolov se už vyjádřil, že dodávky plynu spotřebitelům stát nyní garantuje minimálně na měsíc. Namítl, že země podmínky smlouvy s Gazpromem splňuje. „Za duben jsme zaplatili, přerušení dodávek by bylo porušením smlouvy,“ řekl Nikolov.

K situaci se ve středu vyjádřilo i Maďarsko a Rakousko, které nyní neregistrují žádné změny v dodávkách plynu z Ruska. „Chtěl bych všechny ujistit, že přerušení dodávek do Bulharska neznamená zastavení plynu k nám,“ uvedl na Facebooku maďarský premiér Péter Szijjártó.

Polský Podnik PGNiG v úterý uvedl, že ho Gazprom informoval, že právě od středečních 8:00 SELČ dodávky zemního plynu do Polska prostřednictvím plynovodu Jamal zastaví.

Na večerní tiskové konferenci polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová a státní tajemník zodpovědný za energetickou infarstrukturu Piotr Naimsi ujišťovali, že dodávky plynu jsou zajištěné. Polsko je podle nich na výpadek ruských dodávek připravené, zásobníky jsou naplněné z 80 procent a PGNiG je připravný nakupovat plyn v západní Evropě i v zámoří, především tedy v USA a Kataru.

Moskwová také oznámila, že země prodlouží platnost speciálního tarifu, který umožňuje nabízet vybraným odběratelům plyn i za nižší než tržní ceny.

Gazprom polskou stranu v úterý neinformoval, proč se s dodávkami plynu rozhodl skončit. Nicméně portál onet.pl napsal, že minulý pátek vypršel termín, do kterého mělo Polsko zaplatit za surovinu v rublech, jak žádá Kreml. To ovšem Varšava odmítá, premiér Mateusz Morawiecki přístup Ruska označil za vydírání.

PGNiG je také připraven na soudní spory, protože považuje ruské zastavení dodávek za porušení platných dohod. „Vyhrazujeme si právo vymáhat své nároky a využujeme všechna svá práva vyplývající ze smluv,“ uvedla firma v prohlášení.

Import zemního plynu do Evropy

Český premiér Petr Fiala v reakci na oznámení o přerušení dodávek plynu do Polska v úterý na Twitteru uvedl, že tímto krokem dochází ze strany Ruska k dalšímu vyhrocování situace a porušování platných smluv. „Je to další důkaz toho, že se musíme postupně zbavit závislosti na ruských fosilních palivech,“ napsal.

Vztahy mezi západními zeměmi a Ruskem jsou od konce února napjaté kvůli ruské invazi na Ukrajinu, země EU jsou však do značné míry stále závislé na dovozu ruského zemního plynu.