Rusku chybí zaměstnanci. Mzdy rostou, vojenská služba přestává být atraktivní

Řada Rusů tedy namísto odchodu na frontu raději voli bezpečnější a mnohdy i lépe finančně ohodnocenou práci v některé z firem. Poptávka po mechanicích, kurýrech, svářečích či řidičích nákladní dopravy je v Rusku extrémně vysoká. Za posledních několik měsíců vzrostly průměrné nabízené mzdy i o 20 procent. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Ruští pracovníci rostoucí mzdy samozřejmě oceňují, tento trend ale přidělává vrásky na čele politickému vedení. Už loni totiž Vladimir Putin a jeho blízcí rozhodli o zvýšení měsíčních odměn za účast ve válce na Ukrajině o 10,5 procenta.

Zájemci si měsíčně nyní přijdou na zhruba 210 tisíc rublů (asi 54 tisíc korun). V kontextu aktuálního zvyšování nabízených mezd se ale tento růst už nejeví jako příliš dostatečný. Ruský ministr zahraničí Sergej Šojgu každopádně před časem informoval o tom, že v ruské armádě momentálně působí zhruba 490 tisíc lidí. Každý týden podle něj armáda zároveň vyřídí dalších 1 500 nových žádostí.

Není kde brát

Mzdy v ruských podnicích rostou i kvůli tomu, že na Ukrajinu v minulých měsících odešlo bojovat několik desítek tisíc Rusů. Ty tedy nyní v ruské ekonomice chybí. Podle údajů agentury Bloomberg ruská ekonomika momentálně postrádá 2,3 milionů lidí. Podle posledních údajů chybí Rusku zásadně i kuchaři, jejichž mzda se v průměru meziročně zvýšila o 15 procent.

Míra nezaměstnanosti v Rusku se nyní pohybuje na úrovni 2,9 procenta. Řada ruských firem se snaží pracovní sílu nalákat i na solidní benefity. I ty ale v současné době nejsou pro většinu lidí dostatečně atraktivní, respektive nejde při volbě o změně zaměstnání o jeden z rozhodujících faktorů.

Promítne se nedostatek lidí do inflace?

Nedostatek lidí hlásí i ruská veřejná správa. Včetně sektoru obrany by tam nyní mělo chybět až 365 tisíc lidí. Starosti má i ruská centrální banka. Ta se nyní obává z možného zvyšování inflace. Rostoucí mzdové náklady se totiž mnohé ruské podniky snaží následně přenést na spotřebitele. I proto ruská centrální banka za posledních několik týdnů citelně navýšila úrokové sazby a nyní se pohybují na úrovni 16 procent.

Jedna z největších ruských ocelářských společností Severstal počítá pro rok 2024 s tím, že na zvýšení mezd vynaloží 9 miliard rublů. Dalších patnáct miliard ruských rublů má jít i na další benefity, jako je podpora sportu či pomoc se splácením hypoték.

Nedostatek pracovní síly přiměl Rusko hledat zaměstnance v okolních státech. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov i proto před nedávnem navštívil Keňu, a to poprvé po více než třinácti letech. Povedlo se mu dojednat, že na práci do Ruska přijede z Keni asi 10 tisíc lidí. Rusko by mělo počítat i s dělníky ze Severní Koreji, několik tisíc lidí by mělo do Ruska přijet i z Kuby.