Putin chce usnadnit dětskou práci, firmám kvůli válce zoufale chybí lidi

Vláda a Agentura pro strategické iniciativy by měly zvážit „podporu a stimulaci zaměstnanosti“ občanů ve věku 14 a více let, uvádí Putin v dokumentu.

Nezletilé by podle hlavy státu mohli najímat na „dočasné práce“ a zaměstnavatelé by za to získávali výhody. Zároveň by se podle něj mělo zjednodušit regulérní zaměstnávání lidí mladších 18 let.

Podle Gajdarova institutu vzrostl nedostatek personálu v ruských firmách na rekordní hodnotu od roku 1996, tedy za celou dobu vedení statistiky. Server The Moscow Times uvedl, že v červenci si na nedostatek pracovníků stěžovalo 42 % podniků.

Problémy s personálem podle serveru vznikly po mobilizaci, v jejímž důsledku odešlo na frontu 300 tisíc lidí a další milion z Ruska odjel na neurčitou dobu do zahraničí. Situaci zhoršil masivní nábor dobrovolníků, jejichž počet od začátku letošního roku přesáhl 200 tisíc.

Ruským podnikům, které by měly nahradit sankcemi vyvolaný výpadek dovozu ze západních zemí, v současnosti chybí asi 660 tisíc odborníků, uvedl v červenci náměstek ruského ministra průmyslu a obchodu Vasilij Osmakov. Lidské zdroje byly podle něj vyčerpány „jak lokálně, tak strategicky“.