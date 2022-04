Rusko odeslalo splátky u svých dolarových dluhopisů v rublech

Úhrada 649,2 milionu dolarů se týká dluhopisů splatných tento měsíc a v dubnu 2042. Ministerstvo uvedlo, že závazky vůči držitelům těchto dluhopisů splatné ke 4. dubnu vyplatilo v plné výši v rublech, a to prostřednictvím ruské finanční instituce. Upozornilo, že tak považuje své závazky za splněné. Rusko by podle ministerstva nicméně mohlo zvážit, že držitelům dluhopisů umožní směnit rublové platby na devizy, jakmile získá zpět přístup ke svým devizovým účtům.

Mluvčí Kremlu uvedl, že Rusko má veškeré finanční prostředky potřebné k tomu, aby dostálo svým dluhovým závazkům. Dodal, že případná platební neschopnost země by byla pouze umělá. „Pro skutečnou platební neschopnost neexistuje žádný důvod,“ prohlásil.

Americké ministerstvo financí v uplynulých týdnech umožňovalo ruské vládě využívat zmrazené rezervy u amerických bank ke splácení jejích dluhopisů denominovaných v dolarech. V pondělí se však americká vláda rozhodla Moskvě v přístupu ke zmrazeným rezervám zabránit.

Schopnost Moskvy dostát finančním závazkům země se ocitla v centru pozornosti poté, co se Rusko stalo terčem rozsáhlých sankcí kvůli své invazi na Ukrajinu, upozornila agentura Reuters. „Pro Rusko bude velmi obtížné vyhnout se platební neschopnosti ,“ uvedl podle agentury AFP analytik Timothy Ash ze společnosti Blue Bay Asset. „Nedodržení platby je nedodržení platby. Trhy to tak vyhodnotí. Investoři nedostali zaplaceno. Budou si to pamatovat,“ dodal.

Diskuse o tom, zda a kdy přesně Rusko technicky zbankrotuje se objevují od vypuknutí války na Ukrajině. Zatím však se splátkami nikdy problém nemělo. A jak trhy přistoupí k nové situaci není stále úplně jasné.

„Ten problém je ošidný,“ řekl Bloombergu Abdul Kadir Hussain z investiční společnosti Arqaam Capital v Dubaji. „Rusko může tvrdit, že je ochotné zaplatit, že má peníze na zaplacení, ale banky to nechtějí dovolit. Nejsem si jistý, jak se ten spor rozsoudí.“