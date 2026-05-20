Analytici spojují posilování rublu především s konfliktem na Blízkém východě. Rusku se totiž během něj daří navyšovat export ropy a plynu do zahraničí. Spojené státy navíc podle agentury Bloomberg částečně zmírnily některá omezení související se sankcemi, mimo jiné kvůli narušené lodní dopravě v Hormuzském průlivu.
„Rusko momentálně těží z aktuální geopolitické situace. Pokud se ale jeho hospodářství někdy vrátí z válečného režimu do běžného fungování, lze očekávat, že hodnota rublu opět oslabí,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Iskander Lutsko.
Ruská měna v současnosti těží také z vysokých cen ropy. Cena ruské ropy Urals vzrostla z únorových 44,6 dolaru za barel na březnových 77 dolarů, přičemž v dubnu se vyšplhala téměř k hranici 95 dolarů za barel.
Rubl těží z restriktivní měnové politiky
Ruská centrální banka zároveň už téměř od začátku války na Ukrajině drží vysoké úrokové sazby, což přispívá k posilování měny. Základní úroková sazba v Rusku aktuálně činí 14,5 procenta. Centrální bankéři se jejím prostřednictvím snaží brzdit vysokou inflaci, kterou v zemi přiživují mimo jiné rozsáhlé válečné výdaje.
Současný ruský ekonomický model zároveň výrazně omezuje odliv peněz do zahraničí. I proto ministr hospodářství Maxim Rešetnikov už dříve uvedl, že období relativně silného rublu může přetrvat ještě delší dobu. Podle dostupných dat Rusko v současnosti téměř 60 procent dovozu hradí přímo v rublech.
Zároveň ale zemi rostou příjmy v zahraničních měnách. Po zpřísnění amerických sankcí na ruskou ropu loni sice příliv dolarů a eur oslaboval, situaci však změnil růst cen energií i částečné uvolnění některých amerických omezení kvůli narušené lodní dopravě v Hormuzském průlivu. Podle ruské centrální banky se čistý prodej deviz největších exportérů v dubnu ztrojnásobil na 7,3 miliardy dolarů.
Rubl může posilovat i dál
Rusko sice v květnu obnovilo nákupy zahraničních měn a zlata do Národního fondu blahobytu, objem těchto operací je však podle analytiků stále příliš nízký na to, aby výrazněji oslabil rubl. Analytik Lutsko zároveň tvrdí, že rubl může dál posilovat. Faktorem může být i nedávné rozhodnutí ruské centrální banky ponechat vysoké úrokové sazby delší dobu, pokud napětí kolem Íránu přetrvá.
Silný rubl má ale také své negativní stránky. Tratí hlavně ruští exportéři. Ministr financí Anton Siluanov však tvrdí, že ruská vláda zatím nemá důvod k výraznějším obavám, pokud příjmy z ropy po přepočtu na rubly zůstávají dostatečné pro financování státního rozpočtu, uzavírá Bloomberg.