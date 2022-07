Velké obavy vzbuzuje pravidelná desetidenní údržba plynovodu Nord Stream 1, která v pondělí odstartovala. Provádějí ji Rusové, jejichž energetická firma Gazprom je pod kontrolou Kremlu. Kvůli napětí mezi Západem a Moskvou má Evropa strach, že by plyn po odstávce nemusel začít opětovně proudit. Pokud by k tomu opravdu došlo, museli by se i Češi výrazně uskromnit. Zmiňují to jak odborníci oslovení serverem Lidovky.cz, tak ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN).