Rusku chybí hotovost. Nakoupilo od Rwandy tři metráky stodolarovek

O nákupu bankovek informoval nezávislý web Vjorstka, který se odvolává na data z ruských celních statistik.

Celková hmotnost bankovkové zásilky dosáhla podle celní deklarace 292,1 kilogramů. Hotovost pocházela od rwandského ministerstva obrany a na ruské straně byl kupcem Rosoboronexport, jediný státní obchodník s vojenským materiálem.

Po začátku války začalo Rusko kvůli sankcím dovážet některé dolarové bankovky přes Turecko a Spojené arabské emiráty, uvedla agentura Reuters . Podílela se na tom společnost Aero-Trade, která provozuje bezcelní obchody na letištích pěti ruských měst včetně moskevského Vnukova, píše Vjorstka.

U dalších nákupů hotovosti uskutečněných společností Aero-Trade nebyla už země původu uvedena. Podle Vjorstky se transakce ve firemních výkazech skryly v kolonkách jako tržby z palubních obchodů.

Aero-Trade dovážela hotovost po celý rok 2023 až do 18. ledna 2024, kdy společnost zpracovala poslední dvě dodávky bankovek v hodnotě 20 milionů dolarů a 20 milionů eur. O pět dní později, 23. ledna, Rosoboronexport koupil hotovost od Rwandy a následně se minimálně do 30. dubna žádné další dolarové bankovky do Ruska nedovážely.