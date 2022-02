Koho by zasáhl výpadek plynu? Omezení dodávek z Ruska mohou nejvíc pocítit Finsko či Bulharsko

Bylo by to kruté, ale Evropa by to zvládla. V tomto duchu vyznívá závěr ojedinělé studie, zátěžového „stress“ testu, který si Evropská komise v roce 2014 nechala zpracovat ohledně toho, zda a za jakých okolností by kontinent zvládl zimní výpadek dodávek plynu z Ruska. Nynější krize a demonstrace ruské vojenské síly u ukrajinských hranic potvrzuje, že rizika, na něž se Evropa chystala již před lety, jsou aktuální.