Udeřme sankcemi na čínské firmy, navrhuje EU kvůli válce na Ukrajině

Evropská unie navrhuje zavést sankce vůči čínským firmám, které čelí obvinění, že prodávají vybavení, jež se dá využít ve zbraních na podporu ruské válečné mašinerie. Uvádí to list The Financial Times (FT), který se odvolává na návrh nového balíčku sankcí, který tento týden projednají členské země sedmadvacítky.