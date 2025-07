V době, kdy v čele Spojených států stál ještě Joe Biden, měly americké sankce vůči Rusku výrazný vliv na izolaci Moskvy od západního světa. Od vypuknutí ruské války na Ukrajině do konce roku 2024 Bidenova administrativa přistoupila k více než 6 200 sankcím vůči ruským firmám, jednotlivcům, plavidlům či důležitým sektorům ruské ekonomiky, píše The New York Times.

Průměrně tak Biden každý měsíc zaváděl až 170 nových protiruských opatření týkající se ruského bankovnictví, ropného průmyslu či zbrojní výroby. Tento trend ale s nástupem Donalda Trumpa ustal, což podle odborníků Moskvě umožňuje získat přistup k důležitým vojenským technologiím i materiálům, zejména pak z Asie.

„Trump ve formování dohod často na druhé vyvíjí tlak. V případě Putina se to ale z nějakého důvodu neděje,“ domnívá se Edward Fishman z Kolumbijské univerzity.

Rusko zásobují hlavně firmy z Asie

Řada expertů je toho názoru, že Rusko momentálně dokáže plnit své sklady novými zbraněmi, a to zejména z Číny a Hongkongu. Příkladem je společnost HK GST Limited, která nabízí čipy využívané v ruských střelách Ch-101. Tato hongkongská firma vznikla teprve před devíti měsíci a její web vznikl v únoru.

Analýza The New York Times však poodhaluje i ruské napojení na síť dalších distributorů zboží s vojenským využitím, včetně firem ChipsX ze Singapuru nebo Carbon Fiber Global z Číny. Také ony vznikly během posledních tří let.

Ekonomka Elina Ribakovová říká, že na protiruských sankcích je potřeba neustále pracovat a reagovat na momentální vývoj. Jinak hrozí, že se Rusku bude do budoucna dařit ještě úspěšněji obcházet uvalené sankce.

Vůči jiným subjektům však Trump americké sankce naopak zpřísňuje. Příkladem je íránský režim. Ruský scénář je ale úplně jiný. Například v dubnu byla bez bližšího vysvětlení vymazána z amerického sankčního seznamu Karina Rotenbergová, což je manželka ruského oligarchy a dlouholetého přítele Vladimira Putina.

Rusko chybí i na celním seznamu

V únoru pak americké ministerstvo spravedlnosti zrušilo pracovní skupinu KleptoCapture, která od roku 2022 zabavovala majetek ruských oligarchů po celém světě. Ruska se netýkalo ani rozsáhlé americké celní úsilí, které dopadlo prakticky na všechny země po celém světě, a to přesto, že v roce 2024 Spojené státy dovezly z Ruska zboží za více než 3 miliardy dolarů. To bylo mimo jiné více než třeba z Řecka či Egypta.

Odborníci říkají, že evropské sankční úsilí se momentálně zaměřuje hlavně na firmy, které jsou přímo z Ruska. Na okraji jejich zájmu jsou pak podniky, které pomáhají ruským subjektům uvalené sankce obcházet. Právě přes ně ale zboží ze Západu do Ruska proudí nejvíce, uzavírá americký web.