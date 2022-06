Kreml nalije 770 miliard rublů do rozvoje vlastního leteckého průmyslu

Ruská vláda plánuje investovat 770 miliard rublů (asi 337 miliard Kč) do leteckého průmyslu v Rusku, aby podpořila domácí výrobu letadel. Cílem je do roku 2030 zvýšit podíl letadel domácí výroby ve flotile ruských leteckých společností na 81 procent. V pondělí to uvedl místopředseda vlády Jurij Borisov.