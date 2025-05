Plán, který brzy zveřejní Evropská komise, přichází v době, kdy Spojené státy tlačí Rusko k mírové dohodě s Ukrajinou. Pokud by bylo dohody dosaženo, ruská energetika by mohla mít v Evropě opět své místo a mohlo by také být zmírněny sankce vůči Moskvě, dodala agentura.

Přibližně 19 procent evropského plynu stále pochází z Ruska, a to prostřednictvím plynovodu TurkStream a dodávek zkapalněného zemního plynu. Evropská unie má nezávazný cíl ukončit dovoz ruských fosilních paliv do roku 2027.

Ve hře je i zákaz uzavírání nových smluv

Evropská komise nyní zkoumá právní možnosti, které by evropským společnostem umožnily odvolat se na vyšší moc a ukončit smlouvy o dovozu ruského plynu, aniž by jim hrozily sankce. Unijní exekutiva se zabývá i tím, jak firmám zakázat uzavírat nové smlouvy na ruský plyn, cituje Reuters nejmenovaný vysoce postavený unijní zdroj.

Právníci a analytici se ale domnívají, že ustanovení o vyšší moci nepůjde použít vzhledem k tomu, kolik let uplynulo od chvíle, kdy EU v roce 2022, po ruské invazi na Ukrajinu, slíbila ukončit dovoz ruského plynu.

Za vyšší moc (vis maior) je považována mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka. Její existence by dovozcům umožnila ukončit své závazky bez placení dalších poplatků.

Podle právničky Agnieszky Asonové, která se specializuje na smlouvy o LNG, musí k vyhlášení vyšší moci dodavatel porušit smlouvu, například nedodáním. Zbývající ruské dodávky se však v posledních třech letech války ukázaly jako fungující.

Možností je uvalení sankcí na dovoz

Právní experti jsou toho názoru, že nejúčinnějším opatřením vedoucím k postupnému ukončení dodávek ruského plynu by bylo uvalení sankcí na jeho dovoz. To by ale vyžadovalo jednomyslný souhlas všech zemí Evropské unie. Maďarsko a Slovensko, které udržují s Ruskem úzké vztahy, přitom už několikrát zopakovaly, že jakékoli sankce na energetický sektor zablokují.

V současné době se v Bruselu projednává sedmnáctý balíček sankcí proti Rusku. Několik zemí, včetně Česka, prosazovalo, aby mezi omezeními byl i zákaz dovozu ruského LNG. Krok ale narazil na odpor některých vlád a zároveň panuje nejistota ohledně alternativních zdrojů.

Podle informací ČTK bude nový balíček obsahovat pouze další jména osob či společností, na které budou sankce uvaleny, žádné takzvané sektorové sankce. Omezení by mohla být projednána už tento týden na úrovni velvyslanců členských států při EU, definitivní schválení se pak očekává 20. května při jednání ministrů zahraničí zemí EU.