Ruskou zmrzlinu už v obchodě nekoupíte. Plně se přejmenuje na Ukrajinskou

„Ano, název měníme. Z Ruské zmrzliny se stane Ukrajinská. Prvním krokem je přelepení názvu Ruská samolepkou s nápisem Podporujeme Ukrajinu a v dubnu už budou na trhu výrobky v nových obalech,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí společnosti Bidfood Alena Šteffelová. Koncern tak reaguje na probíhající válečný konflikt na Ukrajině a agresi ze strany Ruska.

„Vizuál je již hotový a obaly se vyrábějí,“ potvrzuje Prokop Volf, vedoucí divize Prima.

„Touto změnou chceme vyjádřit solidaritu s Ukrajinou a s jejími obyvateli. Cítíme morální povinnost vymezit se alespoň touto formou proti agresivnímu a nespravedlivému počínání představitelů Ruska a dát jasnou zprávu lidem z Ukrajiny žijícím v České republice či na Slovensku, že na ně myslíme a podporujeme je,“ říká Volf.

A dodává: „Věříme, že to čeští zákazníci to cítí stejně jako my. V současné době je potřeba i takovýchto gest.“

Firma Bidfood je jedním z největších českých distributorů potravin. Mezi značky firmy patří zmrzliny Prima, potraviny Nowaco nebo zvěřina Petron.

Ruská zmrzlina se začala v Sovětském svazu průmyslově vyrábět ve 30. letech minulého století, do Československa známá smetanová zmrzlina v oplatce dorazila ve 40. letech. Rozmach státního zmrzlinového monopolu byl přerušen druhou světovou válkou a pokračoval až v poválečných 60. letech. V 80. letech minulého století bylo v SSSR na její výrobu postaveno 25 nových továren. Zmrzlina byla vyvážena i do zemí východního bloku.