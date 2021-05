Ruský byznys se v Česku tváří mocně, ale většinou jde o malé firmičky. Přímé investice jsou zanedbatelné

5. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Byznys

PRAHA První zdání klame a o ruském byznyse u nás to platí dvojnásob. Dle počtu firem s ruskými majiteli by bylo možné usuzovat, že ruský byznys v Česku dosahuje obřích rozměrů. Jenže většina ruských společností, pokud jsou vůbec aktivní, patří mezi ty malé. Zanedbatelné jsou také přímé zahraniční investice, které proudí z Ruska do Česka. Jejich podíl na celkových investicích nedosahuje ani 0,6 procenta.

Dle údajů společnosti Bisnode působilo v Česku ke konci března letošního roku 12 736 firem, které měly ruského majitele. „Rusové jsou druhými nejčastějšími vlastníky českých firem. V posledních dvou letech patří první místo Slovákům,“ upřesňuje mluvčí firmy Petra Štěpánová. Údaje Czech Credit Bureau (CRIF) hovoří dokonce o tom, že Rusové jsou první před Slováky.

Velká očekávání Rusů... František Masopust, předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, zdůvodňuje atraktivitu Česka pro podnikatele z Ruska, ale i z dalších postsovětských zemí dvěma aspekty.