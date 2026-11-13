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Ruský diskont Mere v ČR končí. Prodejny by mohly pokračovat jako Zboží z palet

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  11:44
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Prodejna Mere v Příbrami. V Evropské unii jsou pobočky zavřené kvůli sankcím na...

Prodejna Mere v Příbrami. V Evropské unii jsou pobočky zavřené kvůli sankcím na rodinu majitelů. V Česku řetězec funguje a láká na nízké ceny. Odpovídá tomu prodejní kultura, kdy se zboží většinou bere rovnou z palet a krabic. (8. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prodejna Mere v Příbrami. V Evropské unii jsou pobočky zavřené kvůli sankcím na...
Prodejna Mere v Příbrami. V Evropské unii jsou pobočky zavřené kvůli sankcím na...
Prodejna Mere v Příbrami. V Evropské unii jsou pobočky zavřené kvůli sankcím na...
Prodejna Mere v Příbrami. V Evropské unii jsou pobočky zavřené kvůli sankcím na...
29 fotografií
Ruský diskontní řetězec Mere, který v Česku provozuje dvanáct prodejen, na sociálních sítích oznámil ukončení činnosti. Termín jejich definitivního uzavření zatím neuvedl. Podle portálu Page Not Found a Odkryto.cz se však připravuje změna názvu i provozovatele. Podle změn na sociálních sítích by obchody nově mohly fungovat jako Zboží z palet.

Na Facebooku se některé prodejny už 29. října začaly přejmenovávat na Zboží z palet. Týká se to například poboček v Hradci Králové a Karviné, kde se obchod teprve chystá otevřít.

Stránky prodejen Mere v Hradci Králové a Karviné na Facebooku se začaly...
Stránky prodejen Mere v Hradci Králové a Karviné na Facebooku se začaly...

Novým provozovatelem by měla být podle Page Not Found a Odkryto.cz společnost Šetro Retail podnikatele Igora Cherednyka, který řetězci dodává zboží. Firma podle zjištění serveru uzavírala smlouvy na provoz jedenácti poboček Mere; dokumenty se přitom výrazně shodovaly se smlouvami dosavadního provozovatele Torgretail CZ.

Podle informací redakce iDNES.cz se změna v ruském řetězci zaměstnanců příliš nedotkne. „Vím o změně ve vedení, ale budeme fungovat dál. Zaměstnanci jsou v pořádku. Více k tomu nemohu říct,“ odpověděla stroze jedna z manažerek obchodu Mere.

Řetězec Mere vstoupil do Česka v roce 2021 a lákal především na nízké ceny a jednoduchý způsob prodeje. Zákazníci si zboží vybírali přímo z palet a kartonů, prodejny měly jen základní vybavení. Firma tak snižovala náklady na provoz.

Zájem zákazníků táhly hlavně ceny, prodejny však nabízely omezenější výběr a nižší komfort než běžné supermarkety. V nabídce byly potraviny, drogerie i potřeby do domácnosti, zejména z východní Evropy, Polska nebo Německa. Prodávaly se například těstoviny, konzervované ryby, koření, mražené maso a ryby, ale také uzeniny či prací prostředky. Čerstvé pečivo, ovoce, zelenina nebo sýry v prvních prodejnách naopak chyběly.

Za řetězcem stojí ruská skupina Torgservis/Svetofor, kterou řídí bratři Sergej a Andrej Šnajderovi ze Sibiře. Českou část provozovala společnost Torgretail CZ, v níž vedle bratrů figurovali také jejich otec Ivan a další příbuzní. Andrej Šnajdr je na sankčním seznamu Evropské unie, na který byl v červenci zařazen i Sergej Šnajdr. Finanční analytický úřad následně zmrazil podíly Andreje a Anny Šnajdrových v české provozní firmě. Majitelé tak nemohli s podíly nakládat ani z nich čerpat výnosy.

Řetězec se před sankcemi postupně stáhl i z dalších evropských zemí. V Lotyšsku skončilo všech dvanáct prodejen, v Litvě se bez předchozího upozornění zavřelo 26 obchodů. Provoz ukončily také pobočky v Estonsku, Řecku, na Slovensku, v Rumunsku a Maďarsku. Mimo Evropskou unii dál fungovaly prodejny v Srbsku, kde se evropské sankce automaticky neuplatňují.

Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu řetězec plánoval v Česku až padesát poboček, jeho další expanzi však zkomplikovala válka a následné sankce. Řetězci se v Česku nakonec podařilo postupně otevřít dvanáct prodejen. Ještě letos v červnu otevřel pobočku v Bašce u Frýdku-Místku a plánoval další obchod v Karviné.

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