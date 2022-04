„Zchudneme všichni.“ Guvernér Rusnok odhaduje další vývoj české ekonomiky

Lidovky.cz: Lidé se vzrušením sledují vývoj inflace. A mnoho z nich pokládá otázku: co dělá ČNB?

Myslím, že děláme dost, a možná víc než mnozí jiní. Inflace je globální fenomén, vidíme jej až na drobné výjimky prakticky všude. A je to fenomén, jenž nezpůsobuje a nemůže jej zdolat jedna jediná instituce, byť z tohoto pohledu důležitá. Je to výsledek ekonomického vývoje v minulosti, nastavení hospodářských politik. V našem případě spojených s vývojem energetické politiky, ale i trhu bydlení či práce. A je to též výsledek momentálních událostí, na něž nemáme žádný nebo téměř žádný vliv.