Na růstu se podílely především domácnosti svou spotřebou a firmy investicemi.
„Meziroční růst HDP o 2,1 % byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.
Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka podporuje spotřebu domácností růst mezd, nízká nezaměstnanost a pozvolné snižování vysoké míry úspor domácností. Potvrzuje se také očekávání, že se k tomu letos přidá i vyšší investiční aktivita firem. „Naopak příspěvek zahraničního obchodu je negativní, což je typické pro situaci, kdy sílí domácí poptávka a podporuje vyšší dovoz, zatímco chřadne zahraniční poptávka, což negativně ovlivňuje vývoz,“ uvedl Marek.
Za celý letošní rok je podle Marka stále realistické, aby se HDP zvýšil o 2,5 až tři procenta. „Hlavním rizikem je aktuálně konfliktu na Blízkém Východě a vysoké ceny ropy a zemního plynu. Intenzita tohoto negativního faktoru bude záviset na délce konfliktu,“ dodal Marek.