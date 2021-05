‚Rusy nečekáme, spoléháme na Čechy.‘ Karlovarská primátorka popisuje způsob, jak do města přilákat lidi

KARLOVY VARY „V loňském roce jsme měli vůbec největší návštěvnost Čechů v dějinách,“ říká primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová v dalším dílu seriálu webu Lidovky.cz Restart. Kvůli pandemii i aktuální roztržce s Ruskem počítají Karlovarští s minimální návštěvností zahraničních klientů i v nastávající lázeňské sezoně. České návštěvníky město láká na ozdravné postcovidové programy i kulturní akce.

Karlovy Vary budou lákat návštěvníky nejen na kulturní akce, ale také na zdravotní pobyty. „Chceme, aby se u nás lidé dali do pořádku zdravotně, aby si přijeli odpočinout a načerpali nové síly. Postcovidové pobyty by měly klienty vrátit fyzicky do normálu, aby mohli zase fungovat,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových Varů (za ANO). Lázeňské město loni kvůli pandemii přišlo o 120 milionů korun, letos počítá s obdobným výpadkem příjmů.



Lidovky.cz: Co nabídnou Karlovy Vary návštěvníkům, kteří do města přijedou trávit léto?

Pro letošek jsme se rozhodli zopakovat velmi úspěšnou akci, která probíhala i loni, a to Karlovarské kulturní léto. Letošní ročník by měl začít 25. června. Od 20. srpna na něj naváže Mezinárodní filmový festival. Kulturní léto by mělo skončit 11. až 12. září festivalem Vary Září. To jsou aktivity, které bychom chtěli nabídnout nejen těm, kteří do Karlových Varů přijedou, ale i místním.

Budou probíhat workshopy, hrané prohlídky, koncerty, a to každý pátek a každou sobotu na náplavce u hotelu Thermal. Ve Dvořákových sadech se budou konat divadelní představení, workshopy pro děti i pro dospělé či cvičení jógy. Každou neděli připravujeme vystoupení kapel ve volnočasovém areálu Rolava. Kulturní restart tedy připravujeme v rámci Karlovarského kulturního léta.

Co se týká propagace a pomoci nastartovat cestovní ruch, aby k nám začali přijíždět návštěvníci, máme hotovou novou kampaň nazvanou Vary Zdraví. Zdraví symbolizuje, že máváme lidem, a také to, že Vary nabízejí zdraví, fyzické i to duševní. Zveme lidi, aby přijeli na klasickou dlouhodobou léčbu, třeba i postcovidovou, nebo na krátkodobou léčbu, při níž se soustředíme na léčení duše. To představují různé wellnessové pobyty.

Lidovky.cz: Jak byste přesvědčila váhající potenciální návštěvníky, aby přijeli do Varů, že jim tu nehrozí v hotelech ani na frekventovaných místech nákaza?

Jsme lázeňské město, máme tu spoustu lázeňských zařízení a každé z nich má svého lékaře. Největší koncentrace pracovníků lékařských služeb je právě u nás v Karlových Varech. Většina hotelů má připraveny antigenní testy. Hotely si budou hlídat, aby v nich nedocházelo k nákaze. Hodně to souvisí s hygienou. Určitě si všichni všimli, že jsou stanovena přísná hygienická opatření, která hotely dodržují právě proto, aby tyto věci byly zabezpečeny. Myslím si, že nikdo nemusí mít obavu z toho, že by v hotelech bylo nějaké centrum nákazy. Naopak.

Pokud někdo prodělal covid, tak ví, že nemoc zasahuje dýchací ústrojí. Karlovy Vary jsou jedním z mála měst, která mají ohromnou rozlohu lesů. I kvůli tomu se necháváme zapsat na seznam UNESCO. Okolí Karlových Varů, léčivá voda, inhalace – to vše je vhodné pro to, aby lidé přijeli a dali se zdravotně dohromady.

Lidovky.cz: Loni byly Karlovy Vary jedním z prvních měst, které začalo lákat návštěvníky různými pobytovými vouchery. Počítáte s nimi i letos?

Letos to takto připraveno nemáme. Nemáme vypsaný dotační titul na podporu cestovního ruchu. Ale ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul na podporu cestovního ruchu a ubytování v lázeňských zařízeních, což jsou lázeňské vouchery. Ty ve většině lázeňských zařízení akceptujeme.

Lidovky.cz: Do Varů jezdilo také hodně zahraničních turistů. Počítáte s nimi i letos?

Kampaň Vary Zdraví je zaměřena hlavně na Čechy, počítáme s minimální návštěvností zahraničních klientů. Pokud jde o vzdálenější trhy, jako je Rusko nebo Dálný východ, tak u nich nepředpokládáme, že by bylo cestování možné. Máme informace z letiště, na které létaly pravidelně linky z Moskvy. Ty jsou minimálně do konce června přerušeny.

Spoléháme se na domácí cestovní ruch. Možná se podaří nějaký příhraniční cestovní ruch, ale například v Německu situace moc nenaznačuje, že by tam v krátké době došlo k nějakému rozvolnění a že by Němci mohli začít cestovat...

Lidovky.cz: Jaký byl vlastně před pandemií poměr české a zahraniční klientely?

Zahraničních klientů bylo tak 70 procent. V loňském roce jsme ale měli vůbec největší návštěvnost Čechů v dějinách Karlových Varů. V podstatě se na českou klientelu spoléháme i letos. Cílíme ale trochu jinak. Chceme, aby se u nás lidé dali do pořádku zdravotně, aby si přijeli odpočinout a načerpali nové síly. Postcovidové pobyty by měly klienty vrátit fyzicky do normálu, aby mohli zase fungovat.

Lidovky.cz: Očekáváte, že se nějak projeví současné napjaté vztahy s Ruskem?

Mohou se promítnout v tom smyslu, že bude mnohonásobně těžší získat vízum, pokud by došlo k omezení provozu ambasád; Rusové totiž potřebují pro příjezd do Česka vízum. Může se tedy stát, že tu bude ruských klientů méně.

Lidovky.cz: Ještě před pandemií chtěly Karlovy Vary přilákat do města nějakou univerzitu. Platí stále tento záměr?

Určitě ano. V rámci spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni pokračujeme. Nejde jen o aktivitu města, ale i kraje. Snažíme se, abychom získali akreditaci pro obor fyzioterapie. Dnes se na Západočeské univerzitě studuje tříletý obor, v případě, že se podaří získat akreditaci na pětiletý, věříme, že se bude studovat v Karlových Varech. Šance je otevřít příští rok v září.

Lidovky.cz: Jeden ruský investor chtěl vybudovat v Karlových Varech velký akvapark s hotelem. Je tento projekt ještě aktuální?

Plán padl, protože jsme se nedomluvili na lokalitě. Ta, kterou si investor vybral, nebyla úplně vhodná z pohledu dopravní obslužnosti. Nabízeli jsme jiné řešení, ale investora jsme nepřesvědčili.

Lidovky.cz: Máte vyčísleno, o kolik Vary přišly kvůli pandemii?

V minulém roce to bylo zhruba 180 milionů korun. Z toho přišlo asi 60 milionů v rámci státního rozpočtu zpět. Výpadek za loňský rok tak činí 120 milionů korun. Se stejným počítáme i v letošním roce. Pokud by se ale nerozjel cestovní ruch a ekonomika v průběhu druhého pololetí, tak může být výpadek samozřejmě větší.

Lidovky.cz: Na čem budete hlavně šetřit? A kde budou peníze chybět nejvíc?

Když se sestavoval rozpočet na letošní rok, někdy loni v srpnu a v září, věděli jsme, že finančních prostředků máme málo. Počítali jsme s tím, že pandemie bude pokračovat ještě tři čtyři měsíce. Netušili jsme, že to bude podstatně déle. Připravili jsme se na to, že je potřeba podpořit investice, a vzali jsme si úvěr 700 milionů korun. Největší investiční akce financujeme z tohoto úvěru. Snažili jsme se, abychom nemuseli investice zastavovat, protože jsme přesvědčeni, že právě v této době bychom měli investovat.

Lidovky.cz: Kam budou tyto investice směřovat především?

Jedna část směřuje do infrastruktury, která je potřebná pro místní obyvatele. Máme velmi zanedbané mosty. Karlovy Vary mají mostů, lávek a můstků celkem 37, to je poměrně hodně. Jsme na soutoku tří řek, takže Karlovy Vary musíme mosty propojit. Za 150 milionů chceme financovat výstavbu nového Dvorského mostu. Dále opravujeme komunikace, které jsou ve velmi špatném stavu.

Druhá část financí směřuje do lázeňské části. Chceme pokračovat v opravě Vřídla. Rekonstruuje se Mlýnská kolonáda. Investice máme rozděleny jak do části, která je určena hlavně místním obyvatelům, tak i do části související s cestovním ruchem. Chceme, aby sem lidé jezdili, aby tu měli zázemí takové, že tu budou rádi pobývat a utrácet peníze, které se vrátí zpět do ekonomiky města.

Lidovky.cz: Jak velká část hotelů kvůli dopadům protipandemických restrikcí už neotevře?

Může dojít k tomu, že ty menší hotely skutečně už neotevřou. Netýká se to ale velkých hotelů, které mají kapacitu nad 150 pokojů, ty nic takového nehlásí. Mám zprávy o tom, že hotel Imperial už běží od konce dubna, další hotely jako Grandhotel Pupp či hotel Thermal otevřou v průběhu června. Od dalších tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových hotelů máme informace, že by se měly otevřít koncem května nebo začátkem června.

Pokud tedy dojde k nějakému uzavírání hotelů, budou to jednotky a budou to ty menší.

Lidovky.cz: Jak se pandemie promítla do nezaměstnanosti?

Ke konci března byla nezaměstnanost v okrese Karlovy Vary zhruba 6,5 procenta. To je dvojnásobek proti březnu roku 2020. Nejsou tu jen hotely, k velkému propouštění došlo třeba i v restauracích...

Lidovky.cz: Vrátí se lidé do gastro a hotelového průmyslu?

Lidé na pozice jako kuchaři a servírky se budou hledat velmi těžce. Díky podpůrným programům se situaci dařilo nějak zvládnout, u nižšího personálu to je ale problematičtější. Spousta lidí z hotelů a restaurací přešla do stavebního průmyslu, který ve Varech stále jede. Myslím, že mnoho z těchto lidí se již do oboru nevrátí. Budou se bát. Vždy totiž půjde o obor, v němž není jistota. Cokoliv se stane, ho může ovlivnit. To jsme si před pandemií nedokázali ani představit. Navíc tento personál měl již před pandemií nižší průměrnou mzdu.

Bývalo zvykem, že obslužný personál byl nahrazován zahraničními pracovníky. Ti ale odešli kvůli pandemii. Hotely a restaurace budou mít problém sehnat lidi. A pokud nepůjde průměrná mzda nahoru, budeme se točit v začarovaném kruhu.