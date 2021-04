S rekonstrukcí pomůže dotace. Využít půjde i na zachytávání dešťové vody nebo splachování

Účel a zaměření rekonstrukcí rodinných domů se různí. Z velké části jde o energeticky úsporné renovace. S jejich financováním může pomoci program Nová zelená úsporám, který běží již sedmým rokem. Za tu dobu z něj získalo podporu na 50 tisíc žadatelů, jimž Státní fond životního prostředí na dotacích vyplatil již přes devět miliard korun.

Tento původní program se nyní blíží do finále. „Zhruba v polovině roku ale kontinuálně přejde do nového programového období. Pro žadatele to znamená, že příjem žádostí bude probíhat bez přerušení,“ ubezpečuje Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). „V tomto novém programovém období by měly být každoročně k dispozici zhruba čtyři miliardy korun z výnosů dražeb emisních povolenek. Nad to plánujeme v prvních letech program posílit až o 19 miliard korun z Národního plánu obnovy,“ dodává.