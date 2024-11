Konec plýtvání. Chorvatští obchodníci zpoplatní mikrotenové sáčky v obchodech

Chorvatská ministryně životního prostředí Marija Vučkovićová v rozhovoru pro televizi RTL uvedla, že se tenké sáčky většinou nedají recyklovat a nepřispívají k cílům odpadového hospodářství. Cílem podle ní je, aby se používaly co nejméně a časem se nepoužívaly vůbec.

„Obchodníci budou muset zajistit, aby sáčky byly na místech, kde se používají k určenému účelu, jako je oddělení ovoce a zeleniny, a na těchto místech bude muset být jasně uvedena cena sáčků. Sáčky se nebudou smět prodávat na pokladnách,“ uvedla v televizi HRT vedoucí oddělení pro nakládání s odpady na tamním ministerstvu ochrany životního prostředí Sanja Radovićová.

Připomněla také, že již nyní musí být označeny sáčky v obchodech poselstvím, aby je lidé používali střídmě.

Nad cenou visí otazník

Cena, za kterou si mohou sáčky obchody účtovat, není ještě předepsaná a obchodníci si ji mohou sami zvolit. Redakce iDNES.cz ohledně novinky oslovila tamní řetězce Lidl, Kaufland, Plodine a Konzum.

„Přípravy na implementaci nového zákona, jehož součástí je zpoplatnění sáčků na ovoce a zeleninu, který vstoupí v platnost 1. ledna 2025, jsou ve finální fázi a o všech podrobnostech souvisejících s tímto tématem budeme zákazníky včas informovat,“ uvedl pro redakci iDNES.cz řetězec Konzum, který má v zemi více než šest stovek prodejen.

Bližší informace ohledně cen sáčků však řetězec neposkytl. Zákazníci podle něj budou mít i nadále možnost nosit si vlastní opakovatelně použitelné sáčky a také nakupovat ovoce a zeleninu bez sáčků.

Na otázky týkajících se cen plastových sáčků neodpověděl ani řetězec Kaufland. Iskra Zidanićová Orlovićová z tiskového oddělení pouze zmínila, že při vážení ovoce a zeleniny řetězec aktuálně nabízí tři možnosti: plastový sáček, znovupoužitelný sáček a také variantu bez obalu.

Dodala také, že Kaufland podporuje mezinárodní strategii pro snižování plastů skupiny Schwarz, kterou je Kaufland součástí, a zákazníci mají možnost si nakoupit jejich znovupoužitelný sáček na ovoce a zeleninu v každé chorvatské prodejně.

V Chorvatsku skončily i tenké tašky Sáčky nejsou jediné, co tamní resort životního prostředí omezil. Od začátku roku 2022 je zakázáno také uvádět na trh lehké plastové tašky s tloušťkou stěny menší než 50 mikrometrů. Zákaz neplatí pro velmi lehké plastové tašky s tloušťkou stěny menší než 15 mikrometrů, které se využívají z hygienických důvodů nebo slouží jako primární obal pro volně ložené potraviny.

Řetězce v Česku zpoplatnění neplánují

Redakce iDNES.cz oslovila i vybrané řetězce působící v České republice. „Zrušení volně dostupných mikrotenových sáčků v našich prodejnách aktuálně neplánujeme, pokud by se do budoucna něco změnilo, zákazníky bychom včas informovali,“ reagovala mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Zpoplatnit volně dostupné mikrotenové sáčky v Česku se nechystá ani Kaufland, Tesco či Albert. Řetězce však připomínají, že lidé mají možnost přinést si své vlastní mikrotenové, případně jiné opakovaně použitelné sáčky.

Na pečivo nabízejí některé řetězce v Česku i papírové sáčky, mezi ně patří například řetězec Lidl. (31. října 2024)

Tiskový mluvčí Albertu Jiří Mareček upozornil, že v případě tkaninových či látkových sáčků je akorát nutné pytlík odvážit. „To znamená, že nakupující musí obsah sáčku u pokladny vyndat,“ zmínil Mareček.

„U ovoce a zeleniny navíc záleží pouze na zákaznících, zda sáčky u druhů, které to z hygienických či manipulačních důvodů nutně nevyžadují, využijí. Mnoho z nich například na banány nebo další ovoce ve slupce, jako je třeba avokádo, mango, ananas či granátové jablko, sáčky nevyužívá a jejich spotřeba se tak snižuje,“ doplnil Mareček.

Řetězce Kaufland i Lidl mají navíc v jejich nabídce vlastní znovupoužitelné sáčky. „Zejména co se týče ovoce a zeleniny pozorujeme dlouhodobý trend, kdy zákazníci nakupují a opakovaně používají tyto sáčky. Zájem o sáčky na opakované využití stále přetrvává, a proto zůstanou i nadále v naší nabídce,“ uvedla Eliška Froschová Stehlíková.

Kromě opakovaně použitelných sáčků na ovoce a zeleninu nově nabízí Lidl i Kaufland znovupoužitelné sáčky na pečivo.

Kaufland v České republice nabízí zákazníkům možnost zakoupit si nEKOnečný sáček na pečivo. I ten je možné využívat opakovaně.

Plošné zpoplatnění zatím ne

Plošné zpoplatnění aktuálně nechystá ani český resort životního prostředí. Tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí pro redakci iDNES.cz upozornila, že už stávající zákon o obalech obsahuje regulaci plastových odnosných tašek, které jsou už dlouhodobě v obchodech nabízeny povinně zpoplatněné. Velmi lehké plastové tašky takto regulovány v České republice doposud nejsou.

„MŽP nechystá nic nad rámec společných evropských nařízení. Další regulaci tak bude obsahovat nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech, které bude finálně přijato pravděpodobně do konce letošního roku. To bude obsahovat zákaz dalších plastových obalů od roku 2030, včetně velmi tenkých plastových tašek, což jsou uvedené sáčky. Budou umožněny určité výjimky týkající se hygieny a předcházení vzniku potravinových odpadů,“ zmínila Krejčí.

Omezit by se měly i jiné plastové obaly. Například v hotelech by se měly od roku 2030 přestat používat minibalení šamponů či tělových mlék, z restaurací by zase měla zmizet minibalení smetany do kávy, cukru či omáček.

Odzvonit by mělo také plastovým obalům na nezpracované ovoce a zeleninu, jako jsou podložky či nádoby. V případech, kdy to bude nutné, si však členské státy mohou stanovit výjimku.