Upozornění SZPI se týká krůtích prsních řízků značky Dobré MASO v balení 400 gramů a šarže 26051021, jako výrobce byla uvedena polská společnost INDROL. Vzorek odebrali inspektoři v prodejně v Ústí nad Labem-Krásné Březno, s prodejcem zahájí správní řízení o uložení pokuty.
„Laboratorní rozbor potvrdil v uvedené šarži potraviny přítomnost bakterií rodu Salmonella Agona, které jsou původcem onemocnění salmonelóza,“ uvedla SZPI. Podle ní má výrobek sice prošlé datum použitelnosti, přesto by ho někteří spotřebitelé mohli mít doma zamrazený. Jíst by ho ale neměli, případné zmrazení totiž nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv, odůvodnila své varování inspekce.
Informaci o zjištění nevyhovující potraviny inspekce vložila také do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF).