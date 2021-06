Jahodové plantáže zdražily. Samosběr letos startuje kvůli chladnému jaru později

PRAHA Dlouhé plantáže plné zralých červených plodů, které si zákazník může natrhat podle svého uvážení. Oblíbený samosběr jahod letos startuje z důvodu chladného jara až s třítýdenním zpožděním. Pěstitelé navíc zdražují cenu za kilogram klidně i o deset korun.

„Loni jsme začínali se samosběrem už na začátku června. Letos to plánujeme spustit asi až kolem 20. června. Uvidíme, jaké bude počasí, protože letos je to opravdu abnormální. Naší největší obavou je, že začnou prázdniny a zákazníci opustí Prahu. Ten odbyt potom bude mnohem menší,“ říká Michal Jakoubek ze společnosti Jahody Kunratice, která sídlí ve stejnojmenné části hlavního města.



Zároveň přiznává, že letos museli zdražit. Kilogram nasbíraných jahod prodávají za 116 korun, což je o šest korun víc než loni. Naopak samosběr je dražší asi o čtyři koruny a vyjde až na sedmdesát korun za kilo.

Zdražit se rozhodla také jahodová plantáž v pražské Uhříněvsi, kde má úroda zpoždění asi čtrnáct dní. Cena za kilogram jahod při samosběru je vyšší o deset korun a vyjde tak letos na 70 Kč.



„Nebylo sluníčko, takže jahody dozrávají až teď. Pokud zůstane takhle teplo, tak to pomůže. Teplem dozrávají jahody i v noci. Teď jsem přijela z pole a vypadá to, že úroda bude moc dobrá,“ řekla Stanislava Semmler.

Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka se právě u jahod projevuje chladné jaro zdaleka nejvíce, protože se jedná o ovoce, které dozrává jako první. Podle Ludvíka to navíc vypadá, že bude letošní úroda dobrá.

„Může se to samozřejmě velmi rychle změnit. Stačí, když začne do plné sklizně pršet. Jahody začnou hnít a nic z nich nebude. Je to riziková věc,“ vysvětlil.

Pohyblivá cena

Přibližně o čtrnáct dní posunul samosběr jahod i Karel Sixta v Sedlčánkách nedaleko metropole. „Letos jsme zvedli cenu o pět korun za kilogram, takže vyjde asi na 64 korun,“ řekl Karel Sixta. Myslí si ale, že cena půjde dolů ve chvíli, kdy bude jahod dostatek. Návštěvníci si je mohou přijít natrhat od středy 9. června. „Zhruba tak za týden začneme prodávat natrhané plody. Samosběry se rozběhnou, jakmile bude větší množství jahod. Je to celkově posunuté. Ale samosběr se obecně spouští až ve chvíli, kdy je zralých plodů velké množství,“ řekl Pavel Bonk z Jahodárny Klatovy. Cenu však zatím nedokáže určit, protože se ještě bude pravděpodobně měnit. Cena za kilogram jahod je totiž podle Bonka velmi pohyblivá v závislosti na množství plodů na trhu.

Nejistý start samosběru

Situace není odlišná ani na Moravě. Třeba v Brně ve Slatině odhadují majitelé plantáže, že zákazníkům umožní vlastní sběr asi až příští týden v pondělí. Konkrétní datum však ještě upřesní. Zatím není známá ani cena. Podobně je na tom i skrbeňská jahodárna nedaleko Olomouce. Na webových stránkách „zpoždění“ majitelé zdůvodňují nepříznivým počasím. Letošní jaro bylo totiž v Česku šesté nejchladnější od roku 1961. Průměrná teplota činila 6,2 stupně, nižší byla naposledy v roce 1987. Před 34 lety průměrná teplota vzduchu na jaře dosáhla 5,2 stupně, tehdejší jaro tak bylo dosud nejchladnější od roku 1961.

„Chladné počasí navíc panovalo v období květu. Z toho důvodu to bylo mnohem pomalejší, moc nelétaly včely, protože bylo větrno, chladno a deštivo,“ dodal Martin Ludvík z Ovocnářské unie ČR.