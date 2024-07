Brusel prodlužuje platnost protiruských sankcí, výjimka na dovoz ropy se komplikuje

Evropská unie zavedla první hospodářské sankce proti Ruské federaci v roce 2014. V únoru 2022 však byly výrazně rozšířeny v reakci na nevyprovokovanou, neodůvodněnou a protiprávní vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině. Doposud EU přijala čtrnáct balíčků sankcí, jejichž dopad jsou pro Rusko značně citelné.

V současné době jde o širokou škálu opatření včetně omezení v oblasti obchodu, financí, technologií a zboží dvojího užití, průmyslu, dopravy a luxusního zboží. Sankce zahrnují rovněž zákaz dovozu nebo převodu surové ropy a určitých ropných produktů po moři z Ruska do EU, odpojení několika ruských bank od systému SWIFT a pozastavení vysílání a licencí v Evropské unii pro několik sdělovacích prostředků šířících dezinformace, které jsou podporovány Kremlem. Zvláštní opatření navíc umožňují EU zakročit v případě obcházení sankcí.

„Dokud bude Ruská federace svým protiprávním jednáním nadále porušovat zákaz použití síly, což je závažné porušení závazků podle mezinárodního práva, je vhodné zachovat v platnosti veškerá opatření uložená Unií a v případě potřeby přijmout opatření dodatečná,“ uvádí Rada EU.

Koncem června Evropská rada znovu zopakovala svou pokračující podporu nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic. Rada EU rovněž důrazně odsoudila nedávnou eskalaci nepřátelských akcí ze strany Ruska, obzvláště další zesílené útoky na civilní obyvatelstvo a civilní a kritickou infrastrukturu, zejména v odvětví energetiky.

Problematická výjimka

Na dovoz ruské ropy však EU udělala výjimku, díky které byl možný import této suroviny do Maďarska a na Slovensko. Díky tomu mohla slovenská rafinerie Slovnaft vyrábět i nadále ropné produkty pro slovenský trh a také je vyvážet do Česka a dokonce i na Ukrajinu. Jednou z ruských společností, která dodává ropu do Maďarska přes jižní větev ropovodu Družba přecházející přes Ukrajinu, je i firma Lukoil.

Ukrajina se však minulý měsíc rozhodla zpřísnit sankce uvalené na Lukoil, čímž prakticky zakázala ruské ropné společnosti využívat její území k tranzitu svých produktů. Dlouhodobý výpadek dodávek by mohl negativně ovlivnit bratislavskou rafinerii. Ta navzdory postupnému přechodu na alternativní dodavatele stále zpracovává dvě třetiny ropy původem z Ruska. Podobně je na tom i maďarská společnost MOL, která je stoprocentním vlastníkem Slovnaftu.

Maďarsko a Slovensko, které jsou na ruské ropě stále závislé, vyzvaly Evropskou komisi, aby rozhodnutí Ukrajiny zastavit tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil řešila. Na facebooku to v pondělí oznámil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Kyjev podle něj porušil asociační dohodu uzavřenou mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Podle šéfa maďarské diplomacie Pétera Szijjárta má nyní EK tři dny na to, aby konala, poté se Budapešť obrátí na soud.

Ministr Blanár stejně jako premiér Robert Fico zkritizoval sankce proti Rusku s tím, že mají větší negativní dopad na EU a Slovensko než na Moskvu. „Slovensko má výjimku na dovoz ropy do konce roku. Ukrajinská strana nám uplatnění této výjimky znemožnila,“ dodal.

Premiér Robert Fico kvůli tomu o víkendu telefonoval svému ukrajinskému protějšku Denysi Šmyhalovi a krok Kyjeva zkritizoval. „Slovensko nemíní být rukojmím ukrajinsko-ruských vztahů,“ uvedl Fico podle prohlášení slovenského úřadu vlády. Ukrajinské rozhodnutí podle něj znamená, že bratislavská rafinerie Slovnaft, patřící maďarské skupině MOL, bude dostávat o 40 procent méně ropy, než potřebuje.

Podle portálu Euractiv Maďarsko zintenzivnilo své energetické vztahy s Ruskem i po ruské invazi na Ukrajinu. Maďarská vláda podepsala několik dohod o zvýšení dodávek zemního plynu poté, co premiér Viktor Orbán získal výjimku z energetických sankcí EU. Vládě v Budapešti se podařilo získat zpět téměř všechny mimořádné zisky ropné skupiny MOL díky speciální dani určené k vykrytí děr v rozpočtu.