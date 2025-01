Cena ropy je na čtyřměsíčních maximech. USA ohlásily další protiruské sankce

Jeden barel ropy Brent se v pondělí dopoledne obchodoval za 81 amerických dolarů, což je zhruba 2 tisíce korun. Oproti pátku jde zhruba o čtyřprocentní cenový nárůst. Stoupla i cena ropy WTI, která se během pondělního rána pohybovala okolo 78 amerických dolarů (zhruba 1 924 korun), píše agentura Bloomberg.

Americké ministerstvo financí se v pátek rozhodlo uvalit dosud nejpřísnější sankce vůči ruskému režimu, které mají oslabit jeho příjmy z energetického sektoru. V souhrnném měřítku by měly zasáhnout více než 200 subjektů a podle zahraničních médií by Rusko kvůli nim mohlo přijít o miliardy dolarů měsíčně. Sankce se týkají třeba i ruských ropných podniků Gazprom Něfť a Surgutněftěgaz.

Americké sankce vůči Rusku přichází jen pár dnů před nástupem Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta. Podle odhadů agentury Bloomberg dopadnou nové americké sankce kromě samotného Ruska hlavně na Čínu a Indii, které se v posledních měsících řadí k největším světovým odběratelům ruské ropy.

Kupříkladu indické rafinerie se mají momentálně připravovat na až půlroční narušení dodávek ropy. V pohotovosti jsou také rafinerie v Číně. Ty v Šan-tungu mají momentálně dokonce řešit, jestli mohou převzít alespoň ruskou ropu, která je již na cestě.

Rána pro ruskou stínovou flotilu

Analýza společnosti Citigroup říká, že nové americké sankce by mohly postihnout až 30 procent ruské stínové flotily. V ohrožení tak může být přeprava až 800 tisíc barelů za den. Experti z Goldman Sachs říkají, že Rusko by svým obchodním partnerům mohlo nabídnout ještě výraznější slevy, které by státy i přes rizika motivovaly k nákupům.

Cena ropy v posledních dnech ale stoupla i kvůli dalším faktorům. Bloomberg vidí souvislost s chladnějším počasím, klesajícími americkými ropnými zásobami i se spekulacemi, že administrativa nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa by se mohla výrazněji zaměřit na omezení proti ropě z Íránu.

„Nové americké sankce vůči ruskému ropnému sektoru jsou přísnější, než jsme očekávali. Bude nějakou dobu trvat, než si trh na nová opatření zvykne. Sankce zároveň ohrožují část světových ropných dodávek,“ uvedli analytici společnosti Morgan Stanley pro agenturu Bloomberg.

Růst cen ropy a inflační riziko

Nový sankční americký balíček může změnit postup i kartelu OPEC, a tedy států, které se zaměřují na těžbu ropy. Týká se to i Ruska, které podle agentury Bloomberg má v současnosti mnoho nevyužitých těžebních kapacit.

Nárůst cen ropy sledují i centrální bankéři po celém světě, a to včetně Federálního rezervního systému. Pokud budou ceny ropy stoupat i dál, mohly by se následně propsat i do cen zboží. Vyšší ceny ropy by mohly ohrozit i uvažované snižování úrokových sazeb, a to nejen v USA, uzavírá agentura Bloomberg.