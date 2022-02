Obchod s cizinou se Rusům ztíží, hrozí strmý pád rublu. EU odstřihne část ruských bank od systému SWIFT

Státní instituce, firmy, ale ani běžní lidé nebudou moci posílat peníze do Ruska. Zároveň nepůjde převádět finance bezhotovostně z Ruska do jiných států. Takový je výsledek „odstřižení“ Ruska od systému SWIFT. Evropská unie tak reaguje na ruskou agresi na Ukrajině. Podle ekonomů jde o jednu z vůbec nejtvrdších sankcí, které lze v současnosti aplikovat.

Nový, v pořadí již třetí balík ekonomických postihů v neděli večer odsouhlasili ministři zahraničí zemí EU. Jeho součástí je právě vyloučení významných ruských bank z mezinárodního platebního systému SWIFT či zákaz transakcí ruské centrální banky. Na sankční seznam rovněž přibyly více než dvě desítky ruských činitelů nebo oligarchů.

Budou se peníze vozit v kufrech?

Proč je SWIFT tak důležitý a co odstřižení Ruska znamená? Jde o nezávislou společnost, která podléhá právu Evropské unie a vlastní ji zúčastněné instituce se sídlem v Belgii. Systém SWIFT slouží k odesílání a přijímání plateb v cizí měně po celém světě.

Co je Systém SWIFT Umožňuje například rychlou komunikaci mezi bankami a finančními institucemi po celém světě, zvyšuje produktivitu zpracování informací a snižuje náklady na jejich přenos, vyšší je i bezpečnost přenosu informací.

Pokud firmy, instituce nebo jednotlivci posílají peníze do zahraničí a mimo Evropskou unii, není skoro jiné možnosti než použít SWIFT.

V rámci platebního systému SWIFT má každá zúčastněná banka svůj jedinečný identifikační kód. Systém využívá přes 11 tisíc finančních institucí ve více než 200 zemích světa.

V roce 2021 bylo zaznamenáno v průměru 42 milionů swiftových zpráv denně, což je meziročně zhruba o 11 procent více.

Síť SWIFT provozují datová centra ve Spojených státech, Švýcarsku a Nizozemsku a k přenosu dat využívá podmořské komunikační kabely.

Ruské firmy i běžní občané odpojením přijdou o možnost obchodovat se zahraničními subjekty. Dojde tak ke zpomalení obchodu, což by mohlo mít fatální dopad na ekonomiku země. Rusko si sice možná najde jiné cesty, jak se zahraničím obchodovat, jednoduše ani rychle to ale nepůjde.

Evropská unie informovala, že by se sankce měla týkat pouze některých bank. Odpojením pouze vybraných finančních domů si podle Asociace exportérů ČR Západ stále ponechává možnost, jak s Ruskem obchodovat.

Seznam „postižených“ ruských bankovních domů zatím nebyl znám, podle místopředsedy Asociace exportérů Otty Daňka se však odstřižení od systému SWIFT bude týkat zřejmě těch bank, jejichž majiteli jsou oligarchové napojení na ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Pokud by byly odpojeny všechny banky, znemožnilo by to obchody úplně. V úvahu by pak asi přicházelo jen přetahování peněz v kufrech, což by neslo velká rizika a znamenalo by to návrat o desítky let zpět,“ uvedl Daněk.

Vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT je podle analytiků zásadním opatřením. Na druhé straně ale zřejmě negativně dopadne i na západní země. Ve hře je i zastavení dodávek klíčových surovin, zejména zemního plynu a ropy, z Ruska.

„S velkou, nicméně ilustrativní nadsázkou lze říci, že SWIFT je takový Facebook pro banky a další finanční instituce. Místo lajků si v něm posílají právě hlavně dolary. Podíl dolarových transakcí převyšuje 40 procent, v euru jich je bezmála 37 procent. Na čínskou měnu nezbývají ani tři procenta,“ sdělil oro Lidovky.cz hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Pád rublu

Také podle analytika České spořitelny Michala Skořepy odstřižení Ruska od SWIFT může vést k zastavení dovozů komodit a polotovarů z Ruska. To by po vyčerpání tuzemských zásob vedlo k zásadním potížím v mnoha oborech průmyslu a v dopravě.

Dalším cílem nových sankcí je paralyzovat aktiva ruské centrální banky v západní cizině a zabránit ruským oligarchům ve využívání jejich majetků na západních trzích.

To může vést ke strmému pádu hodnoty rublu, protože centrální banka bude mít jen malý prostor k ovlivňování kurzu měny.

Analytici se shodují, že český export dopad sankcí namířených proti Rusku ustojí. Česko vyváží do Ruska hlavně vozidla a součástky, dále pak stroje a zařízení pro průmysl.