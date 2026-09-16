Saúdská Arábie hledá cesty mimo Hormuz. Nabízí více ropy z Ománu

Saúdská Arábie reaguje na útoky dronů, které poškodily její klíčový ropovod vedoucí k Rudému moři. Evropské zákazníky už informovala, že některé dodávky ropy s plánovanou zářijovou nakládkou budou zrušeny. Významným odběratelem saúdské ropy je i polská společnost Orlen, která provozuje rafinerie mimo jiné v České republice.
„Státní ropná společnost Saudi Aramco nabídla odběratelům v Asii, kteří mají s firmou dlouhodobé kontrakty, k nakládce u Suháru svou hlavní ropnou směs Arab Light a také směsi Arab Medium a Arab Heavy,“ uvedly zdroje. Suhár má teď zásadní význam, protože leží mimo Hormuzský průliv, který je v důsledku americko-izraelského útoku na Írán z konce února stále částečně zablokovaný.
Nabídky asijským odběratelům naznačují, že Aramco přesouvá větší objemy ropy z oblasti Perského zálivu k další přepravě mimo tuto vodní cestu. V posledních týdnech firma učinila asijským odběratelům nejméně dvě podobné nabídky ropy Arab Medium a Arab Heavy, uvedly zdroje. Firma sama odmítla situaci komentovat. Minulý týden v pátek jen po útocích dronů oznámila, že dočasně odstavila svůj klíčový ropovod East-West, nazývaný rovněž Petroline. Zda je zařízení poškozeno, k tomu se nevyjádřila.
Sílící útoky Húsíů
Saúdská Arábie v uplynulém týdnu zdvojnásobila denní objem nakládané ropy v terminálech Rás Tanúra a Džuajmá v Perském zálivu přibližně na dva tankery typu VLCC, což odpovídá čtyřem milionům barelů. Vyplývá to ze satelitního sledování poradenské společnosti Energy Aspects.
Samostatná data o pohybu lodí od společnosti Kpler ukázala, že u terminálu Rás Tanúra nakládaly čtyři tankery VLCC s celkovou kapacitou osm milionů barelů ropy. VLCC je zkratka z anglických slov Very Large Crude Carrier a znamená, že jde o největší tankery k přepravě ropy.
Růst objemu nakládky od firmy Aramco a množství nabízené ropy přichází v době, kdy také další producenti z oblasti Perského zálivu nabízejí více ropy k nakládce mimo Hormuzský průliv. Zajišťují si k tomu lodě, které přepravují surovinu přes průliv a při tom často vypínají transpondéry, aby nešlo snadno zjistit jejich polohu.
Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a od začátku americko-izraelské války proti Íránu spoléhá na svůj ropovod East-West. Ten umožňuje odvádět ropu k vývoznímu terminálu v přístavu Janbú u Rudého moře.
Království minulý týden v pátek provoz ropovodu zastavilo, protože byl podle médií poškozen při útocích dronů. Rijád útoky připsal iráckým milicím, v širším kontextu blízkovýchodního konfliktu ale na saúdskou infrastrukturu útočí také povstalečtí Húsíové z Jemenu, kteří jsou spojenci Íránu. Společnost Saudi Aramco žádné podrobnosti k odstávce ropovodu nesdělila.
Klíčový ropovod
Světové referenční ceny ropy se tento týden v reakci na výpadek v dodávkách saúdské ropy vyšplhaly na několikaměsíční maxima. Nyní jsou vysoko nad 100 dolary za barel. „Navazuje to na zesílení útoků na energetickou infrastrukturu Saúdské Arábie, včetně útoků zaměřených na klíčový ropovod vedoucí z východu na západ,“ uvedli podle agentury Reuters stratégové banky ING. Rozsah případných škod ani délka odstávky zatím nejsou jasné.
Ropovod East-West je v současné době mimořádně důležitou alternativní trasou právě proto, že obchází Hormuzský průliv. Pro Saúdskou Arábii představoval jednu z hlavních možností, jak saúdskou ropu dostat na světový trh, aniž by tankery musely proplouvat Hormuzským průlivem. A proto je důležitý i pro polský Orlen. Reuters v úterý napsal, že zhruba 40 procent ropy, kterou Orlen zpracovává, pochází od společnosti Saudi Aramco.
Ropovod East-West je zhruba 1 200 kilometrů dlouhý a vede z ropných polí na východě Saúdské Arábie přes vnitrozemí k přístavu Janbú u Rudého moře. Odtud může saúdská ropa pokračovat přes Rudé moře, Suezský průplav a Středomoří dál do Evropy, až do evropských rafinerií. Například ropa pro Polsko se dostává přes terminál Sídí Karír v Egyptě. Reuters v pondělí uvedl, že přeprava do Polska bude v září činit kolem 2,1 milionu barelů, zatímco v srpnu to bylo 6,6 milionu barelů.
Jak dlouho výpadek ropovodu East-West potrvá, zatím není jasné. „Mohl být znovu uveden do provozu do několika dnů,“ uvedl americký ministr energetiky Chris Wright. List The Wall Street Journal ale téhož dne uvádí odhady oprav kolem šesti až osmi týdnů, přičemž částečný provoz by podle něj mohl být obnoven dříve.
Orlen vlastní mimo jiné firmu Orlen Unipetrol, která je největší rafinérskou a petrochemickou společností v České republice. Orlen v pondělí uvedl, že bezprostřední problém kvůli výpadku v dodávkách ze Saúdské Arábie nevidí. „Úpravy a optimalizace nákupů jsou standardní a trvalou součástí aktivit skupiny Orlen. Vycházejí z aktuálních produkčních potřeb a měnících se podmínek na trhu,“ sdělil mluvčí podniku. Dodal, že dodávky suroviny do rafinerií v současnosti pokračují bez přerušení.
Agentura Reuters ale v úterý informovala, že se firma urychleně snaží zajistit si nové dodávky ropy ze Severního moře i dalších oblastí, aby nahradila výpadek v dovozu saúdské suroviny. Firma už podle zdrojů nakupuje nebo poptává severomořskou ropu a také ropu z USA, Kazachstánu, Alžírska a Guyany.