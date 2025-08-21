Skoro tři miliony korun pro Centrum Paraple. Pomáhá los od Sazky

První část výtěžku obdrželo Centrum Paraple letos na jaře. Skoro dva miliony korun využilo na spolufinancování klientských pobytů. Po dalším kvartálu Sazka v létě předala téměř 900 tisíc korun, a v Centru Paraple díky tomu investují do dvou projektů, které pomohou zvýšit komfort i bezpečnost jejich klientů.
Částka pomůže k financování klimatizace v prostorách ergoterapie, fyzioterapie a sociální rehabilitace. Právě termoregulace představuje pro část klientů s poraněním míchy velký problém a prevence přehřátí či podchlazení je pro ně nezbytnou součástí života. Zbývající prostředky poslouží ke zvětšení venkovní terasy tak, aby byla pro klienty bezpečná a pohodlná pro pohyb na vozíku.
„Spolupráce se Sazkou je pro nás příkladem partnerství, které dává smysl oběma stranám. Vážíme si důvěry, kterou nám Sazka svěřila – nejen finančně, ale i tím, že spojila své jméno s naším. Díky výtěžku z losu můžeme rozšířit rozsah služeb pro naše klienty a přiblížit se o další krok tomu, co lidé po poranění míchy opravdu potřebují,“ popsal ředitel Centra Paraple David Lukeš. Součásti služeb je třeba nácvik soběstačnosti v každodenním životě. Klienti se mimo jiné učí přesun ze země na vozík nebo nakládání vozíku do auta, aby mohli samostatně cestovat a nebyli tolik závislí na pomoci dalších osob.
U zrodu centra stál Zdeněk Svěrák
S každým člověkem po poranění míchy, který do Paraplete přichází, spolupracuje celý tým odborníků z řad fyzioterapie, ergoterapie, terapie ruky, pohybové terapie či sportu, psychologie, sociální práce, ošetřovatelství a dalších specializací. Jeden pobytový turnus pro 18 lidí představuje dohromady celkem 852 hodin terapie a cílené podpory.
„Vážíme si možnosti podílet se na projektu, který pomáhá lidem po poranění míchy, a těší nás, že si los Paraple našel své příznivce. Při návštěvě centra nás provázel jejich bývalý klient, který nám vyprávěl, jak zásadním problémem může být narušená termoregulace – něco, co si člověk běžně vůbec neuvědomuje. O to víc nás těší, že právě na tuto potřebu může nyní putovat část výtěžku z losu,“ okomentovala druhý předaný výtěžek manažerka kategorie stíracích losů v Sazce Eva Nováková. Zároveň připomněla, že je Centrum Paraple důvěryhodná obecně prospěšná společnost, kterou založil Zdeněk Svěrák a občanské sdružení Svaz paraplegiků (dnes Česká asociace paraplegiků) ČR.
Terénní služba pro všechny
Jenom loni v Česku přibylo skoro 300 nových případů poranění míchy. Přibližně polovina vzniká v důsledku úrazu, zbytek má neúrazové příčiny, od zánětů přes degenerativní změny až po cévní postižení. Právě těmto lidem mohou pomoci pobytové služby, které probíhají formou třítýdenních turnusů.
Každý klient má sestavený program na míru tak, aby po jeho absolvování mohl svobodněji a samostatněji žít a zvládnout výzvy, které poranění míchy přináší. Letos navíc centrum své služby rozšiřuje o terénní službu – vyjde tak vstříc i těm, kteří do centra nemohou přijet nebo dávají přednost péči v domácím prostředí. Díky tomu zvládne podpořit o 120 lidí ročně víc.
Charitativní los Paraple uvedla Sazka na trh v lednu letošního roku a v prodeji bude až do roku 2027. Los nabízí výjimečné výhry, které sice nejsou milionové, zato jsou častější. Díky tomu je šance na setření hlavní výhry 5 tisíc korun opravdu vysoká.
Celková výše příspěvku Centru Paraple závisí na prodeji losů, přičemž zisk z prodejů věnuje Sazka centru v plné výši. Jednoduše platí, čím více losů se prodá, tím vyšší podpora bude. Celkový příspěvek by mohl podle odhadů dosáhnout až 20 milionů korun. Los je dostupný v papírové i online formě.
Spolupráce s Centrem Paraple navazuje na dlouhodobé aktivity Sazky, která coby člen skupiny Allwyn podporuje i další podobně zaměřené projekty – například běh Wings for Life, zaměřený na výzkum léčby poranění míchy, nebo partnerství s Českým paralympijským výborem.