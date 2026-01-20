„První takto vysoký Jackpot Sportky v roce 2026 padl hned v prvním tahu, šťastná kombinace čísel byla 4, 11, 18, 25, 37, 46 a dodatkového čísla 44. Už se těšíme, až u nás výherce osobně přivítáme.“ uvedl manažer kategorie loterií společnosti Allwyn Česko, tedy bývalé Sazky, Martin Brabec.
Sázející z Karlovarského kraje v prvním tahu Sportky vyhrál 199 942 303 korun. „Štěstí mu přinesla plně vsazená sázenka s vlastními čísly zakoupená o víkendu na čerpací stanici,“ píše společnost Allwyn.
Výherce má na vyzvednutí výhry 365 dní, učinit tak musí v sídle společnosti. „Bude přivítán v tzv. Milionářské místnosti, kde se vyřeší veškerá administrativa. Allwyn všem novým milionářům nabízí finanční, právní a psychologické poradenství,“ popisuje společnost. Uvedla rovněž, že se nový milionář zatím neozval.
Allwyn připomíná, že poslední Superjackpot padl ve Sportce v červenci 2024, kdy si výherce z jihu Moravy odnesl téměř 128 milionů korun. Doposud nejvyšší výhra padla v roce 2013, kdy manželský pár z Chrudimska vyhrál 400 milionů.
Allwyn je nadnárodní společnost, která se zaměřuje na loterii, zejména v Evropě. Vznikla rebrandingem společnosti Sazka v roce 2021. Název Sazka pak opustila k 19. lednu roku 2026. Spadá pod investiční skupinu KKCG, vlastněnou českým miliardářem Karlem Komárkem mladším.