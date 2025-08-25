V srpnu před třemi lety se karta někdejší baseballové hvězdy Mickeyho Mantlea z roku 1952 prodala za 12,6 milionu dolarů.
Kartička s podpisy slavných basketbalistů se zároveň stala druhým nejdražším sportovním sběratelským předmětem všech dob. Rekordním kouskem je dres baseballisty Babea Rutha ze Světové série v roce 1932, který se předloni vydražil za 24,12 milionu dolarů (540 milionů korun).
„Basketbaloví sběratelé ji vždy měli za svatý grál,“ řekl o kartičce ředitel sportovních aukcí Heritage Chris Ivy televizní stanici ESPN. Dosavadní majitel měl podle něj kartu přes deset let a opakovaně ji odmítl prodat za sedmimístnou částku. „Před aukcí byla její cena odhadována na více než šest milionů dolarů,“ uvedl Ivy.