Jak to bude s uloženými penězi ve Sberbank. Experti radí klientům banky s vazbami na Rusko, jak postupovat

„V prvé řadě je pro klienty naprosto nezbytné otevřít si účet v jiné bance a tam přesměrovat všechny své příjmy a odtamtud následně platit své závazky. Hradit závazky je přitom stěžejní, neboť zdaleka ne všichni dodavatelé se ptají, co stojí za vaší platební neschopností. I když v tomto případě předpokládám mnohem větší shovívavost dodavatelů, i tak je důležité ještě před prodlením kontaktovat dodavatele a komunikovat s nimi o vzniklé situaci,“ řekl šéfredaktor portálu Poradci-sobě.cz Petr Zámečník.

„Poslední kolo sankcí přes víkend dramaticky změnilo situaci,“ uvedl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Zatímco ještě před víkendem se jevily šance na úpadek jako velmi nízké, víkendové sankce se podle něj ukázaly skutečným „gamechangerem“. Ruská mateřská firma Sberbank bude zřejmě sama bojovat s nedostatkem cizoměnové likvidity a sanování evropských operací pro ni nemusí být v těchto extrémních momentech prioritou, dodal.

Čekání na nucenou správu

Jak na twitteru upozornil poslanec Patrik Nacher, lidé mohou přechod do jiné banky vyřešit s pomocí Kodex mobilitu. Nemusí se chodit do původní banky, ale jen do nové, které za ně všechno vyřídí, převede peníze, trvalé příkazy či inkaso.

„Od pátku se na nás obrátilo více než dvě stě klientů Sberbank s žádostí o přechod ke Spořitelně. Žádosti vyřizujeme, nicméně s ohledem na informace o zahájení procesu odejmutí bankovní licence, bude nadále záležet na České národní bance a vedení české Sberbank, za jakých podmínek budou moci klienti přecházet ze Sberbank do jiných bank,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Jinými slovy, záleží na tom, jak ve Sberbank budou na žádosti od jednotlivých bank reagovat. A také s jakými podmínkami a kdy případně Česká národní banka licenci Sberbank odebere. Kroky k odejmutí licence už zahájila. Až do banky přijde nucený správce, bude od ČNB vědět, jak postupovat při zajištění mobility. Na centrální bance také bude, aby určila, jak mají postupovat lidé, kteří mají u Sberbank spotřebitelský úvěr či hypotéku.

„Situace okolo Sberbank je pro klienty určitě nepříjemná. Nicméně bych nepropadal panice, vklady do ekvivalentu 100 000 eur jsou pojištěné,“ doplnil Daniel Horňák ze společnosti Patron GO. Od rozhodného dne, kdy ČNB oznámí platební neschopnosti finanční instituce, začne výplata z garančního fondu do sedmi pracovních dní.

„Takže podle mého názoru to bude velmi brzy. Znovu se potvrzuje pravidlo, že pokud mám peníze v bance, měl bych je mít diverzifikované alespoň do dvou finančních institucí,“ podotkl.

„Do částky odpovídající 100 tisícům eur jsou úspory ze zákona pojištěny, takže o ně klienti za žádných okolností nepřijdou. Málo pravděpodobné je, že by o své úspory přišli, i pokud tuto částku přesahují. Obezřetnost je ale rozhodně na místě,“ radí také ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Zavřené pobočky, zmrazené účty

Peníze na účtech Sberbank CZ jsou nyní zablokované. Nefungují karty, pobočky jsou zavřené. Nedostatek peněz v důsledku blokace na účtech Sberbank CZ lze podle Zámečníka vyřešit i úvěrem od jiné banky. Jde o dočasnou krizovou situaci, a pokud není k dispozici jiný zdroj peněz, tak je v takovém případě úvěr namístě. Ve větší nejistotě jsou klienti s úvěry, zejména s hypotékami.

Sberbank CZ za rok 2021 poskytla jen málo přes dva tisíce hypoték. Její tržní podíl podle objemu úvěrů dosáhl 1,36 procenta, ale i tak v ní je spousta klientů, kteří nevědí, co s nimi bude, poznamenal.

Sberbank CZ reguluje a dozoruje Česká národní banka. V Česku působí od roku 1993, do roku 2013 fungovala pod jménem Volksbank. Má 25 poboček a asi 120 tisíc klientů.

Sberbank Europe, mateřská společnost Sberbank CZ je podle evropských regulačních úřadů v úpadku nebo jí úpadek hrozí. Zhoršila se jí likvidita vlivem ruské invaze na Ukrajinu. Hlavním akcionářem Sberbank CZ je ve Vídni sídlící Sberbank Europe, dceřiná společnost největšího ruského bankovního domu Sberbank Russia. Jejím padesátiprocentním vlastníkem s jedním hlasovacím právem navíc je ministerstvo financí Ruské federace. Zbytek vlastní investoři, banka se obchoduje na burze.

Nové účty pro sociální dávky

Ministerstvo práce nyní hledá způsob, jak jeho úřady lidem s účty u Sberbank teď zašlou důchody, příspěvky a podpory. Na Twitteru to uvedl ministr práce Marian Jurečka.

Marian Jurečka @MJureka MPSV AKTUÁLNĚ: Řešíme výplaty rodičovských příspěvků, důchodů a podpor klientům Sberbank, musíme rychle dostat peníze lidem! NE však přes zavřenou Putinovskou banku! oblíbit odpovědět

Mluvčí resortu Eva Davidová řekla, že o přesném postupu se nyní jedná a připravuje se. Podle odhadů resortu by se to mohlo týkat několika tisíc lidí.

Podle mluvčí se o řešení dopadů na lidi, kteří dostávají peníze od státu na svůj účet u Sberbank, nyní jedná. Podrobný postup resort pak oznámí. Podle odhadů úřady práce a sociální správa posílají na konta v této bance několik stovek tisíc korun příspěvků, penzí a dalších podpor.

„Řešíme výplaty rodičovských příspěvků, důchodů a podpor klientům Sberbank, musíme rychle dostat peníze k lidem,“ uvedl ministr.