Asi 31 000 klientů zkrachovalé Sberbank si dosud nevyzvedlo pojištěné vklady

Výplata náhrad vkladů klientům Sberbank CZ začala 9. března 2022, tedy sedm pracovních dnů od okamžiku, kdy Česká národní banka vydala oznámení o tom, že banka není schopná dostát svým závazkům. Šlo o největší výplatu náhrad vkladů v historii českého systému pojištění vkladů.

Sberbank CZ na přelomu února a března 2022 neustála odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. „V důsledku hromadných výběrů klientů a převodů finančních prostředků mimo banku přišla Sberbank CZ o svou likviditu, a ČNB tak byla nucena oznámit, že banka již nedokáže dostát svým závazkům. Na základě toho Garanční systém finančního trhu zahájil výplatu pojištěných vkladů,“ uvedla výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

Klienti si mohli své ze zákona pojištěné vklady, tedy peníze na běžných, spořicích nebo termínovaných účtech vybrat až do ekvivalentu 100 000 eur, tedy zhruba 2,5 milionu Kč. U nevyplacených 258 milionů korun jde o 25 200 fyzických osob, tito lidé mají nárok na 121,9 milionu Kč, dále se to týká 2300 právnických osob s nárokem na 54,8 milionu Kč a 3200 nerezidentů s nárokem 81,3 milionu Kč.

Nevyzvednuté peníze zůstanou v Garančním systému

Bývá běžné, že si část klientů náhradu svých pojištěných vkladů nevyzvedne. „Často jde o ty, kterým na účtech v padlé finanční instituci zůstalo jen několik korun, kvůli kterým se jim nevyplatí jít do banky. V tomto případě ale může jít také o osoby, které by do Česka pro výplatu náhrady vkladů museli přicestovat z ciziny, což může být nyní komplikované zejména pro například ukrajinské a ruské občany. Tito vkladatelé mají sice také možnost zažádat o výplatu náhrad korespondenčně, ale i s tím jsou spojené určité náklady,“ uvedla Kadlecová.

Nevyzvednuté peníze zůstanou v Garančním systému a budou použity pro případ budoucích výplat náhrad vkladů. Z více než 30 000 klientů Sberbank CZ, kteří si doposud své pojištěné vklady nevyzvedli, jde o 13 900 klientů s výplatou menší než 100 Kč, 415 klientů s výplatou větší než 100 000 Kč a 46 klientů s výplatou přes milion Kč.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem srpna 2022 poté, co ČNB na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci. Kroky k odnětí licence zahájila centrální banka 28. února 2022.