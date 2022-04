Sberbank jde k likvidaci. Co se tím mění pro její klienty a jak mají dál postupovat

Česká národní banka (ČNB) zatím nepravomocně odebrala licenci české pobočce Sberbank. Ruská banka tak postupně míří do likvidace. Její včasné provedení urychlí přístup k penězům, které mají u banky například i české kraje či obce. K částkám vyšším než 2,5 milionu korun se dá dostat jen z peněz, které po ukončení fungování banky nakonec zbudou. Cesta je to i k uklidnění těch, kdo mají u ruské banky hypotéky. Ty bude muset v pomyslném balíku někdo koupit, a to včetně zachování původních podmínek. Lidé by se tak neměli obávat o sjednané fixace.