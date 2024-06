Co zítra ČNB udělá s úrokovou sazbou? Ekonomové věří, že nastane jeden ze dvou scénářů

Možnost, že by sazby zůstaly beze změny, je podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka vyloučena.

„Nasvědčuje tomu platná prognóza ČNB i to, co říkají samotní centrální bankéři,“ poukazuje Dufek. „Guvernér, oba viceguvernéři a další člen bankovní rady se vyjádřili, že se budou rozhodovat mezi 0,25 a 0,50 procentního bodu. Která varianta zvítězí, to ukáže, jak vážně bere centrální banka inflaci ve službách,“ říká Dufek.

Hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jakub Seidler analyzuje reakce radních tak, že se jazýček vah nepatrně vychýlil směrem k 50bodovému snížení sazeb. Ale konečné hlasování může ovlivnit předcházející diskuse mimo jiné o očekávání trhu, oslabování koruny a nejistotě spojené s volbami ve Francii.