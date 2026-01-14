Schází nám ambice, říká šéf Deutsche Bank. Varuje před stagnací Německa

Šéf největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank Christian Sewing varoval, že Německu hrozí delší období bez hospodářského růstu. K podpoře ekonomiky jsou podle něj zapotřebí nejen rozsáhlé reformy, ale také větší aktivita pracovníků. Informovala o tom agentura DPA.

„Bez hlubokých reforem riskujeme, že růstový potenciál Německa do konce desetiletí klesne na nulu,“ řekl Sewing podle agentury DPA na recepci, kterou Deutsche Bank pořádala v Berlíně. „To by byl začátek strukturální stagnace – éry bez růstu. A každý menší nezdar by znamenal recesi,“ dodal.

Sewing rovněž varoval před nepříznivými politickými důsledky hospodářského útlumu. „Silné hospodářství není lékem na všechno. Je to však základ pro sociální soudržnost a demokratickou stabilitu,“ upozornil.

K zajištění silnější ekonomiky je podle šéfa Deutsche Bank zapotřebí rovněž větší zapojení obyvatel Německa do hospodářského procesu a jejich větší zaměření na výkon. „Ano, rovnováha mezi osobním životem a prací je důležitá. Nesmí to však být výmluva pro menší ambice,“ uvedl Sewing.

Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda nicméně loni v říjnu předpověděla, že za rok 2025 vykáže hrubý domácí produkt (HDP) nárůst o 0,2 procenta. V letošním roce pak vládní prognóza počítá se zrychlením růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.

Německo je největší ekonomikou v Evropské unii. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.

