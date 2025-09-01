Rozpočtové příjmy za prvních osm měsíců roku dosáhly 1,34 bilionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšily o 5,5 procenta. Výdaje do konce srpna činily 1,505 bilionu korun, meziročně byly vyšší o 4,1 procenta.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) upozornil na to, že meziroční srovnání rozpočtu ovlivňuje nižší bilance příjmů z Evropské unie a menší příjmy z dividend od státních podniků.
„Po očištění těchto faktorů klesl deficit oproti stavu na konci srpna minulého roku o více než 44 miliard korun. Za tímto solidním výsledkem stojí především fakt, že tempo daní a pojistného převyšuje růst běžných výdajů o 6,9 procentního bodu,“ uvedl Stanjura.