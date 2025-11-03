„Letošní státní rozpočet je nyní v nejlepší kondici za posledních šest let, což je jednoznačný výsledek politiky naší vlády. Za deset měsíců tohoto roku je výsledek plnění rozpočtu o 150 miliard lepší, než byl rozpočet předešlé vlády ke konci října 2021,“ nešetřil chválou odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
„Příjmy nyní rostou rychlejším tempem než výdaje, což je důsledek rozpočtových změn v rámci konsolidačního balíčku. Nastavili jsme trend, ve kterém by měla každá vláda, které není budoucnost našich veřejných financí lhostejná, pokračovat a nespoléhat se jen na ekonomický růst,“ dodal ministr.
Příjmy státního rozpočtu byly na konci října meziročně vyšší o 7,2 procenta (115,4 miliardy korun). Inkaso daní, které je v tomto roce dotčeno změnou rozpočtového určení daní, vzrostlo o deset procent (78,8 miliardy) a výběr pojistného se navýšil o 7,2 procenta (44,7 miliardy).
Celkové výdaje státní kasy pak meziročně vzrostly o 97,8 miliardy (5,4 procenta). Tempo růstu výdajů určovaly hlavně běžné výdaje tažené financováním vzdělávání , výdaji na sociální věci a politiku zaměstnanosti, dotacemi na obnovitelné zdroje energie, platy zaměstnanců v organizačních složkách státu či obsluhou státního dluhu. Ta představovala pro státní rozpočet výdaj v objemu 73,5 miliardy korun, meziročně je tak vyšší o rovných deset procent.