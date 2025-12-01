Minus 232,4 miliardy. Ministerstvo odhalilo hospodaření státu, Stanjura se pochválil

Státní rozpočet skončil na konci listopadu deficitem ve výši 232,4 miliardy. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury se konsolidační úsilí dosluhující vlády povedlo.

Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS). (19. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Letos na konci října činil rozpočtový schodek 183,1 miliardy korun. Vláda tak schodek prohloubila, ale listopad je tradičně měsícem, kdy se deficit státního rozpočtu výrazně zvyšuje.

„Náš dosluhující kabinet v demisi předá příští vládě rozpočet v mnohem lepší kondici, než v jaké jsme jej přebírali my. V porovnání s posledním rozpočtem předchozí vlády z roku 2021 je letošní průběžný schodek na konci listopadu lepší o zhruba 170 miliard korun, což jde jednoznačně na vrub úspěšné konsolidace a rozpočtové disciplíny této vlády,“ uvedl Stanjura.

„V tomto ohledu mne mrzí slova představitelů budoucí vlády, která jasně naznačují, že klesající trend je u konce a opět se otevře cesta k nekontrolovanému zvyšování deficitů,“ dodal ministr.

Listopadový výsledek je o 26,8 miliardy lepší než ve stejném období loňského roku. Přispěl k tomu růst příjmů o 7,6 procenta tažený inkasem daní a pojistného, zatímco celkové výdaje převýšily loňskou úroveň o 5,3 procenta.

Inkaso daní vzrostlo o 9,7 procenta, výběr pojistného o 7,1 procenta. Do pozitivního vývoje inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+13,1 procenta) se promítl zvýšený růst mezd a platů i vliv daňových změn účinných od roku 2024, konkrétně zrušení či omezení vybraných slev na dani, jejichž efekt nastal až zpětně při ročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce.

Celkové výdaje meziročně vzrostly o 105,4 miliardy korun (+5,3 procenta). Táhly je nahoru zejména běžné výdaje. K jejich růstu podle ministerstva výrazně přispěly výdaje na sociální věci a politiku zaměstnanosti.

Rostly také výdaje na financování vzdělávání, obsluhu státního dluhu, dotace na obnovitelné zdroje energie či platy zaměstnanců v organizačních složkách státu.

Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek od vzniku Česka.

