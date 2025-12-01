Letos na konci října činil rozpočtový schodek 183,1 miliardy korun. Vláda tak schodek prohloubila, ale listopad je tradičně měsícem, kdy se deficit státního rozpočtu výrazně zvyšuje.
„Náš dosluhující kabinet v demisi předá příští vládě rozpočet v mnohem lepší kondici, než v jaké jsme jej přebírali my. V porovnání s posledním rozpočtem předchozí vlády z roku 2021 je letošní průběžný schodek na konci listopadu lepší o zhruba 170 miliard korun, což jde jednoznačně na vrub úspěšné konsolidace a rozpočtové disciplíny této vlády,“ uvedl Stanjura.
„V tomto ohledu mne mrzí slova představitelů budoucí vlády, která jasně naznačují, že klesající trend je u konce a opět se otevře cesta k nekontrolovanému zvyšování deficitů,“ dodal ministr.
Listopadový výsledek je o 26,8 miliardy lepší než ve stejném období loňského roku. Přispěl k tomu růst příjmů o 7,6 procenta tažený inkasem daní a pojistného, zatímco celkové výdaje převýšily loňskou úroveň o 5,3 procenta.
Inkaso daní vzrostlo o 9,7 procenta, výběr pojistného o 7,1 procenta. Do pozitivního vývoje inkasa daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (+13,1 procenta) se promítl zvýšený růst mezd a platů i vliv daňových změn účinných od roku 2024, konkrétně zrušení či omezení vybraných slev na dani, jejichž efekt nastal až zpětně při ročním zúčtování daně v tomto kalendářním roce.
Celkové výdaje meziročně vzrostly o 105,4 miliardy korun (+5,3 procenta). Táhly je nahoru zejména běžné výdaje. K jejich růstu podle ministerstva výrazně přispěly výdaje na sociální věci a politiku zaměstnanosti.
Rostly také výdaje na financování vzdělávání, obsluhu státního dluhu, dotace na obnovitelné zdroje energie či platy zaměstnanců v organizačních složkách státu.
Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covid-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek od vzniku Česka.