Sdílení elektřiny se může prodražit všem. Majiteli fotovoltaiky i zákazníkům, kteří ho nevyužívají

Má jít o revoluci, jež by měla dál zvýhodnit fotovoltaiky na střechách a která by měla motivovat k tomu, aby lidé svou spotřebu elektřiny více přizpůsobovali aktuální výrobě. Na druhé straně ale vzniknou náklady, které bude muset někdo zaplatit – a nejspíše to budou všichni ostatní.

„Sdílení bude mít bez pochyby dopady na nákup a dodávku energií od obchodníků a na kalkulaci odchylek,“ říká mluvčí ČEZ Alice Horáková. Jde o to, že dodavatelé už teď složitě odhadují, kolik elektřiny bude chtít zákazník s fotovoltaikou. Nově budou muset odhadovat ještě spotřebu těch, kteří budou elektřinu sdílet.